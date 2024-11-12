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Инвестиции в основной капитал Клина составили с начала года 9 млрд. рублей

Фото: iStock /Elena Chelysheva

Фото: iStock /Elena Chelysheva

В Клину сегодня работают 36 крупных и средних промышленных предприятий. С начала года крупные предприятия городского округа отгрузили продукции на 95,7 млрд рублей. Темп роста составил без малого 129,5%, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Промышленные предприятия округа развиваются и модернизируются. Сейчас реализуется несколько крупных инвестпроектов.

Так, ООО «Росвеп-Сервис» строит предприятие по изготовлению теплообменного оборудования. Планируются инвестиции на 150 млн. рублей. «Колхоз Петровский» реконструирует молочно-товарную ферму и намерен вложить в работы 500 млн. рублей. КФХ «Доброселье» строит молочно-товарную ферму на 100 голов крупного рогатого скота и привлекает 50 млн. рублей инвестиций. «Алюпром» расширяет производства алюминиевых конструкций.



Как отметили в пресс-службе, на каждом производстве будут созданы новые рабочие места.

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#подмосковье
#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
Центробанк опроверг информацию о весеннем снижении ключевой ставки
12 ноября 2024, 14:42

Фото: istockphoto/hank5

Заявление депутата Государственной думы Марии Прусаковой о том, что Банк России планирует весной начать снижение ключевой ставки, не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
Ранее Прусакова написала, что председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ сообщила об имеющихся планах по снижению ключевой ставки начиная с марта 2025 года и постепенному доведению её до уровня 2023 года.

В пресс-службе ЦБ РФ подчеркнули, что глав Центробанка, выступая перед фракцией КПРФ не называла и не могла называть каких-то конкретных сроков изменения ключевой ставки. Дальнейшая траектория ставки будет определяться исключительно исходя из уровня инфляции и инфляционных ожиданий, отметили представители регулятора.

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#кпрф
#ключевая ставка
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Продукцию Клинского мясокомбината представили на выставке в Китае
12 ноября 2024, 14:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Мясные деликатесы, произведённые Клинским мясокомбинатом, были представлены на седьмой Китайской международной выставке импорта (China International Import Expo — CIIE-2024), которая проходила в Шанхае в начале ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Продукция Клинского мясокомбината стала частью экспозиции стенда Группы «ПРОДО».

«У предприятий Группы «ПРОДО» хороший экспортный потенциал, мы можем обеспечить поставки разных видов мясной продукции. Участие в выставке — это отличный шанс изучить потребности китайского рынка и наладить деловые контакты», — сказал начальник отдела экспортных продаж «ПРОДО» Алексей Сотсков.
Всего в выставке CIIE-2024 приняли участие свыше 30 тысяч компаний из ста стран.

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#клин
#мясо
#выставка
#китай
#производство
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В Клину подали 12 заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса
12 ноября 2024, 14:26

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Клину завершён приём заявок на муниципальный конкурс по предоставлению субсидий для поддержки малого и среднего бизнеса. В этом году на конкурс подали 12 заявок от предприятий, сообщили в пресс-службе городского округа.
«Для отбора участников провели выездные обследования предприятий-соискателей. На поддержку выбранных производств из муниципального бюджета выделят более 5 млн. рублей. Эти средства помогут бизнесу обновить оборудование, расширить производство и реализовать социальные инициативы», – говорится в сообщении.
Как отметили в администрации, программа субсидирования направлена на стимулирование развития бизнеса и повышение его конкурентоспособности.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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В ЦБ рассказали, когда стартует снижение ключевой ставки
Глава ЦБ Набиуллина: ключевая ставка начнет снижение с марта
12 ноября 2024, 12:03

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Ключевая ставка начнет свое снижение с марта 2025 года и постепенно придет к уровню 2023 года, пообещала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в рамках встречи с КПРФ, пишет депутат ГД Мария Прусакова в Telegram-канале.
«С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 23 года"- таким оптимистичным прогнозом закончила глава Центробанка свое выступление перед депутатами фракции КПРФ сегодня в ГД», — гласит публикация.
Финансовый регулятор повысил ключевую ставку 25 октября до 21% годовых. Прошлый максимум в истории зафиксировали в период февраль-апрель 2022 года. Тогда ставка выросла до 20%.

С началом спецоперации недружественные к РФ страны попытались «продавить» российскую экономику санкциями. Российские власти заявляли, что экономика страны преодолеет все трудности, которые создает Запад.

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#россия
#центробанк
#ставка
#ключевая ставка
#эльвира набиуллина
#новости
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В Подмосковье построят цифровой промышленный коворкинг
12 ноября 2024, 10:48

Фото: пресс-служба Мининвеста в МО

Цифровой промышленный коворкинг Industrial City создаст на территории подмосковного индустриального парка «Дмитров» компания ХСА, приступить к строительству планируется во втором квартале 2025 года, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Общая площадь коворкинга составит около 100 тысяч квадратных метров, его резиденты получат полностью готовые промышленные боксы со всей необходимой инфраструктурой. Благодаря этому сроки запуска своего предприятия резиденты смогут сократить с нескольких лет до полугода», — отметила зампред правительства региона — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что благодаря вводу цифрового промышленного коворкинга в регионе появится не менее 400 новых рабочих мест.

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#екатерина зиновьева
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Силуанов предсказал снижение доли наличных денег в российской экономике
12 ноября 2024, 08:38

Антон Силуанов (Фото: kremlin.ru)

Потребность в расчётах наличными деньгами будет постепенно снижаться, однако полностью не уйдёт. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
В интервью проекту «ТАСС Дети» он отметил, что большинство российских граждан предпочитают расплачиваться, используя банковские карты, и этот процесс будет продолжаться и расширяться. Кроме того, по мнению министра, всё активнее будут использоваться не только безналичные деньги, но и цифровые.

В продолжение разговора глава Минфина также отметил, что доллары всё больше и больше становятся ненужными для россиян. Силуанов рекомендовал хранить сбережения в облигациях федерального займа. Также министр призвал вступать в программу долгосрочных сбережений, назвав её надёжным, выгодным и доходным вложением.

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#деньги
#дети
#карты
#министр
#интервью
#сбережения
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Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары
Силуанов: россиянам не нужны доллары, лучше хранить сбережения в рублях
12 ноября 2024, 07:44

Фото: iStock/Pineapple Studio

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что россиянам лучше использовать рубли, чем доллары. Об этом он сообщил в интервью проекту «ТАСС Дети».
Силуанов подчеркнул, что наиболее выгодным и надежным способом вложения средств являются облигации федерального займа.

«Правильно, и не нужны доллары россиянам», — отметил он, добавив, что участие в программе долгосрочных сбережений может принести значительную выгоду.

Министр призвал граждан обратить внимание на финансовый рынок и рассмотреть возможности инвестирования в облигации, подчеркнув, что это надежное и доходное вложение.

Ранее стало известно, что большинство банкоматов российских банков перестали принимать доллары и евро. Представители кредитных организаций не назвали причины прекращения приема зарубежной валюты.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал все страны проводить «дедолларизацию», чтобы избежать кризиса. Парламентарий также отметил, что страшный кризис ударит сильнее всего именно по тем, кто слепо полагается на американскую систему.

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#евро
#рынок
#банки
#фсб
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Цены на масло под контролем — Минпромторг о ситуации на рынке
В Минпромторге сообщили об отсутствии дефицита сливочного масла и о стабильных ценах
12 ноября 2024, 03:25

Фото: iStock/YelenaYemchuk

В Минпромторге РФ сообщили, что ситуация с поставками сливочного масла остается стабильной: дефицита на полках нет, а спрос не снизился.
РИА Новости передает, что по словам представителей министерства, торговые сети неохотно повышают цены, используя низкие цены как конкурентное преимущество.

Некоторые магазины даже устанавливают нулевую или отрицательную наценку за счет своей маржи, стараясь сдерживать рост цен от производителей.

В октябре наблюдалось повышение цен на некоторые продукты, включая сливочное масло. Минпромторг совместно с Минсельхозом и производителями оперативно реагирует на подобные ситуации. В ноябре торговые сети получили уведомление от компании «Эконива» о снижении отпускных цен на 10%, что отразилось на полках магазинов.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев 23 октября дал поручения по стабилизации цен на сливочное масло. Минсельхоз также отметил, что рынок полностью обеспечен этим продуктом, а сокращений производства не происходило. По данным Росстата, с начала года масло подорожало почти на 28%.

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#рынок
#банк
#минпромторг
#масло
#цены
#рост
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Иранские карты теперь работают в российских банкоматах благодаря «Миру»
Tasnim: российская платежная система «Мир» подключилась к иранской Shetab
12 ноября 2024, 02:22

Фото: iStock/MJ_Prototype

В понедельник российская платежная система «Мир» официально подключена к иранской сети Shetab, что позволит гражданам Ирана снимать средства в российских банкоматах в рублях. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Благодаря подключению «Мира» к Shetab, иранские карты можно будет использовать в банкоматах России. Таким образом, каждый человек может получить свои средства с иранских карт в рублях в российских банкоматах», — передает Tasnim.
В присутствии главы Центрального банка была подтверждена возможность использования иранских карт в банкоматах России для получения наличных.

На следующем этапе проекта граждане России смогут снимать наличные с карт системы «Мир» в банкоматах Ирана. В дальнейшем иранские карты Shetab также можно будет использовать для покупок в российских магазинах.

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#банкоматы
#банковская карта
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