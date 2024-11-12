Инвестиции в основной капитал Клина составили с начала года 9 млрд. рублей

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В Клину сегодня работают 36 крупных и средних промышленных предприятий. С начала года крупные предприятия городского округа отгрузили продукции на 95,7 млрд рублей. Темп роста составил без малого 129,5%, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Промышленные предприятия округа развиваются и модернизируются. Сейчас реализуется несколько крупных инвестпроектов.
Так, ООО «Росвеп-Сервис» строит предприятие по изготовлению теплообменного оборудования. Планируются инвестиции на 150 млн. рублей. «Колхоз Петровский» реконструирует молочно-товарную ферму и намерен вложить в работы 500 млн. рублей. КФХ «Доброселье» строит молочно-товарную ферму на 100 голов крупного рогатого скота и привлекает 50 млн. рублей инвестиций. «Алюпром» расширяет производства алюминиевых конструкций.
Как отметили в пресс-службе, на каждом производстве будут созданы новые рабочие места.
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Так, ООО «Росвеп-Сервис» строит предприятие по изготовлению теплообменного оборудования. Планируются инвестиции на 150 млн. рублей. «Колхоз Петровский» реконструирует молочно-товарную ферму и намерен вложить в работы 500 млн. рублей. КФХ «Доброселье» строит молочно-товарную ферму на 100 голов крупного рогатого скота и привлекает 50 млн. рублей инвестиций. «Алюпром» расширяет производства алюминиевых конструкций.
Как отметили в пресс-службе, на каждом производстве будут созданы новые рабочие места.
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Лора Луганская