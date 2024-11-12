В Клину подали 12 заявок на субсидии для малого и среднего бизнеса

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Клину завершён приём заявок на муниципальный конкурс по предоставлению субсидий для поддержки малого и среднего бизнеса. В этом году на конкурс подали 12 заявок от предприятий, сообщили в пресс-службе городского округа.
«Для отбора участников провели выездные обследования предприятий-соискателей. На поддержку выбранных производств из муниципального бюджета выделят более 5 млн. рублей. Эти средства помогут бизнесу обновить оборудование, расширить производство и реализовать социальные инициативы», – говорится в сообщении.Как отметили в администрации, программа субсидирования направлена на стимулирование развития бизнеса и повышение его конкурентоспособности.
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Лора Луганская