Около 70 многодетных семей Клина получили в этом году землю или выплаты

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
68 многодетных семей подучили с начала года в Клину землю или денежные выплаты. Такие данные привели в пресс-службе администрации городского округа.
В муниципалитете продолжается программа поддержки многодетных семей. 13 ноября планируется очередная процедура передачи жителям земельных участков. Три из них расположены в деревне Бортниково, один – в деревне Заболотье.
Там напомнили, что в 2024 году многодетные впервые получили право выбора – земельный участок или выплата. Более 200 семей, стоящих на учете в администрации муниципалитета, могут претендовать на помощь. Поддержка помогают многодетным семьям улучшить жилищные условия, выбрав удобный для себя формат.
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«С учётом недавних изменений в законодательстве спроса на получение денежных выплат вместо земли растёт. Сумма такой выплаты составляет 400 тыс. рублей. В этом году 41 многодетная семья в Клину выбрала денежную компенсацию вместо земли, 27 семей получили землю, 19 заявлений находятся на стадии рассмотрения», – отметили в администрации.
Там напомнили, что в 2024 году многодетные впервые получили право выбора – земельный участок или выплата. Более 200 семей, стоящих на учете в администрации муниципалитета, могут претендовать на помощь. Поддержка помогают многодетным семьям улучшить жилищные условия, выбрав удобный для себя формат.
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Лора Луганская