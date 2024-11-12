Продукцию Клинского мясокомбината представили на выставке в Китае

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Мясные деликатесы, произведённые Клинским мясокомбинатом, были представлены на седьмой Китайской международной выставке импорта (China International Import Expo — CIIE-2024), которая проходила в Шанхае в начале ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа Клин.
Продукция Клинского мясокомбината стала частью экспозиции стенда Группы «ПРОДО».
Всего в выставке CIIE-2024 приняли участие свыше 30 тысяч компаний из ста стран.
Читайте также:
Около 70 многодетных семей Клина получили в этом году землю или выплаты
В Клину видеокамеры выявили около 100 случаев незаконного сброса мусора
Оставшиеся без родителей дети получат в Клину 18 квартир
«У предприятий Группы «ПРОДО» хороший экспортный потенциал, мы можем обеспечить поставки разных видов мясной продукции. Участие в выставке — это отличный шанс изучить потребности китайского рынка и наладить деловые контакты», — сказал начальник отдела экспортных продаж «ПРОДО» Алексей Сотсков.
Всего в выставке CIIE-2024 приняли участие свыше 30 тысяч компаний из ста стран.
Читайте также:
Около 70 многодетных семей Клина получили в этом году землю или выплаты
В Клину видеокамеры выявили около 100 случаев незаконного сброса мусора
Оставшиеся без родителей дети получат в Клину 18 квартир
Лев Каштанов