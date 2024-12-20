Инвестиции в проекты импортозамещения в Подмосковье составили 150 млрд рублей

Фото: пресс-служба РСПП
Объём инвестиций в проекты технологического суверенитета, реализованные в Подмосковье за два года, достиг 149 млрд рублей.
Об этом сообщил первый замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.
Он выступил на заседании Координационного Совета Российского союза промышленников и предпринимателей в Центральном федеральном округе, рассказав о развитии импортозамещения на подмосковных промышленных предприятиях.
Подлипенский добавил, что сейчас для реализации в Московской области заявлено импортозамещающих проектов ещё на 178 млрд рублей. Предусматривается дополнительное создание в регионе порядка 18 тыс. рабочих мест.
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Он выступил на заседании Координационного Совета Российского союза промышленников и предпринимателей в Центральном федеральном округе, рассказав о развитии импортозамещения на подмосковных промышленных предприятиях.
«Объём инвестиций в проекты технологического суверенитета, реализованные в Московской области с 2022 года, составил 149 млрд рублей. Это только те проекты, которые уже работают. На этих предприятиях создано более 15 тыс. рабочих мест», – отметил Подлипенский.Один из таких проектов – R&D-центр по разработке и производству современных лекарственных препаратов на основе генно-инженерных технологий. Компания «БИННОФАРМ» инвестировала в создание центра 2,5 млрд рублей. На предприятии создали свыше 440 рабочих мест.
Подлипенский добавил, что сейчас для реализации в Московской области заявлено импортозамещающих проектов ещё на 178 млрд рублей. Предусматривается дополнительное создание в регионе порядка 18 тыс. рабочих мест.
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Лора Луганская