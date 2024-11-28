Инвестор Сидоров назвал причины роста цен на кофе

Фото: iStock/amenic181
Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров заявил, что рост цен на кофе обусловлен жаркой погодой во Вьетнаме.
«Весной взлетели цены на робусту из-за аномальной жары, которая была во Вьетнаме. Глобальное потепление вызвало изменения климата в этой части планеты, и для выращивания кофе необходимо больше воды. В то же время Вьетнам пересматривает свой экспортный потенциал в сторону выращивания других культур. Вьетнамские поставщики повышают цены и не дают скидки», — пояснил в беседе с RT Сидоров.
Также причинами такой ситуации на рынке кофе он назвал изменения в европейском законодательстве в части сертификации продукции, погодные условия в Бразилии, рост издержек в связи с курсом валют, поставками и т. д.
А до этого партнёр Capital Lab Евгений Шатов объяснил причины укрепления доллара в отношении рубля.
«На рынке сформировался дефицит долларовой ликвидности, так как не происходит достаточной для рынка репатриации валютной выручки экспортерами. Дисбаланс наступает именно тогда, когда импортеры создают спрос на валюту, в основном генерируемый в рамках внутреннего валютного контура, тогда как соизмеримого насыщения валютного рынка не происходит из-за нежелания или невозможности репатриации валютной выручки в РФ», — пояснил в беседе с «Известиями» Шатов.
Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил, что объективных причин для роста доллара к значению в 150-200 рублей в 2025 году сейчас нет.
Читайте также:
Аналитик раскрыл, стоит ли ждать доллар по 200 рублей в 2025 году
ВТБ спрогнозировал «шторм» из-за рекордной ключевой ставки
Падение рубля и инфляция: экономист спрогнозировал, что будет с долларом в 2025 году
Мелисса Тимофеева