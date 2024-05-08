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Инвестор вложит более 240 млн рублей в производство резиновой крошки в Подмосковье

08 мая 2024, 16:24
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Импортозамещающий проект по переработке шин на резиновую крошку планируют запустить на территории деревни Давыдово Орехово-Зуевского городского округа, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.


«Проект реализует компания по производству шин «Давыдово». Общий объём инвестиций составляет 244 миллиона рублей, при этом 150 млн рублей из этой суммы компания получит в качестве льготного займа в Фонде развития промышленности Московской области», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.
Реализовать проект планируется в 2025 году, на производстве будет создано 25 рабочих мест, доступных для жителей округа. В год на новом предприятии планируется выпускать около 15 тысяч тонн резиновой крошки.

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#мининвест мо
В Солнечногорске откроют производство оборудования для водоподготовки
08 мая 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Комплекс по производству промышленного и бытового оборудования для водоподготовки возведут в Солнечногорске, разрешение на строительство выдало Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Новый производственно-складской комплекс создадут на территории индустриального парка «Есипово», общая площадь постройки составит более 14 тысяч квадратных метров. Компания-инвестор «БКИ» вложит в проект 1,2 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.
В рамках проекта планируется построить основные производственные и складские помещения, административно-бытовой корпус, трансформаторную подстанцию и автономную газовую котельную.

Завершить строительство и ввести новый производственный комплекс в эксплуатацию планируется в конце лета будущего года.

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#солнечногорск
#строительство
#производство
#главгосстройнадзор мо
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#экономика и инвестиции в подмосковье
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Предпринимателей Подмосковья приглашают на бизнес-тренинги
08 мая 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Два бесплатных очных бизнес-тренинга для представителей малого и среднего предпринимательства проведут в Москве 17 мая, из организатором выступает подмосковный центр «Мой бизнес», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Первый тренинг по теме «Системный подход и мышление предпринимателя» будет проходить с десяти утра до часа дня. На нём бизнесменов научат определять главную задачу своей деятельности, достигать стабильности, масштаба и понятных перспектив. На тренинге объяснят, что такое стратегическое планирование, и научат вести бизнес в целостной системе», — говорится в сообщении.
Темой второго тренинга станет «Маркетинг без бюджета», на занятии, которое продлится с двух часов дня до пяти часов вечера, участники узнают, как увеличить узнаваемость, не тратя на это большой бюджет, а также как коммуницировать с медиаканалами и попадать туда с минимальными затратами.

Зарегистрироваться на тренинги можно онлайн — по ссылке. Заявки принимаются до 14 мая.

Тренинги будут проводиться по адресу: город Москва, улица Кибальчича, дом №1.

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Китай резко поднял тарифы на ЖД перевозки грузов в Россию и Белоруссию
08 мая 2024, 12:32

Фото: iStock/Apriori1

Китай резко увеличил тарифы на прямые железнодорожные грузоперевозки в Россию и Белоруссию, пишет белорусский транспортно-логистический портал Infotrans.
Стоимость услуг выросла в среднем на $500-800, причем конкретные тарифы зависят от места отправления.

Повышение цен связано с дефицитом свободных контейнеров в Китае и проблемами на границе, отмечает источник.

Кроме того, Китай повысил ставки на морские перевозки. Цены увеличились с $800-1000 до $1300-1500, в зависимости от порта отправления. Недостаток свободного пространства является основной причиной роста тарифов. Практически все контейнеры уже забронированы до конца мая.

Недавно компания Maersk, крупнейший перевозчик в мире, предупредила о возможных сбоях в контейнерных перевозках.

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#казань
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В ОЭЗ «Максимиха» построят грузовой терминально-логистический центр
08 мая 2024, 10:58

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

На территории особой экономической зоны «Максимиха» в городском округе Домодедово появится терминально-логистический центр. Он будет располагаться рядом с деревнями Митино и Глотаево. Разрешение на строительство выдал Главгосстройнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.
Застройщик, компания «Контейнерный терминал Усады», планирует к апрелю 2027 года реализовать этот проект в два этапа.
«Предполагается, что с запуском объекта в эксплуатацию грузооборот первого этапа достигнет 2,5 млн тонн в год, а в городском округе будет создано 307 новых рабочих мест. ТЛЦ будет предназначен не только для приёма и обработки контейнерных и комбинированных составов, но и для их технического обслуживания и ремонта, в том числе погрузо-разгрузочного оборудования», – уточнили в министерстве.
Проект сопровождает Центр содействия строительству. Подать заявку на сопровождение в ЦСС можно на электронную почту css@mosreg.ru, заполнив заявку на сайте css.mosreg.ru или позвонив по телефону 8(498) 602-00-00.

Все услуги Центр содействия строительству оказывает бесплатно.

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«Лакра Синтез» может купить простаивающий лакокрасочный завод BASF в Подмосковье

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#оэз
#строительство
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В МВФ сообщили о разделении мировой экономики на блоки из-за геополитики
МВФ: Мировая экономика разделилась на три блока из-за геополитических проблем
08 мая 2024, 10:30

Фото: istockphoto/anyaberkut

Мировая экономика под влиянием углубляющихся геополитических разногласий оказалась разделена на три основных блока. Они включают в себя страны, которые опираются на США, Китай, а также несвязанные государства.
Такие выводы опубликовали аналитики Международного валютного фонда (МВФ) в докладе, посвящённом влиянию геополитики на мировую торговлю. По оценкам экспертов МВФ, наметившиеся разделения в мировой экономике на отдельные группы привели к росту числа существующих торговых ограничений на различные товары, услуги и инвестиции. В 2023 году совокупное число таких ограничений превысило три тысячи.

В МВФ также отметили, что за период с 2017 по 2023 год доля Китая в импорте США сократилась на 8%. Причиной этого стали возрастающие разногласия между Пекином и Вашингтоном. Что касается прямой торговли между Россией и Западом, то она, по мнению аналитиков, «рухнула» на фоне украинского конфликта.

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#китай
#экономика
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«Лакра Синтез» может купить простаивающий лакокрасочный завод BASF в Подмосковье
08 мая 2024, 10:00

Фото: Istockphoto / U. J. Alexander

Владимир Путин разрешил одному из крупнейших в России производителю лакокрасочных материалов, ООО «Лакра Синтез», купить 100% ООО «БАСФ Восток». Это российская дочка германской химической компании BASF. Распоряжение об этом появилось на интернет-портале правовой информации.
Таким образом, может быть приобретён простаивающий лакокрасочный завод BASF в Московской области.

Ранее BASF объявила о намерении свернуть деятельность в России и Белоруссии, кроме производства добавок для пищевой промышленности. Это объяснили тем, что военные действия на Украине могут спровоцировать глобальный продовольственный кризис.

Компания «БАСФ Восток» была учреждена в октябре 1999 года. Занимается производством красок, лаков и аналогичных материалов, полиграфических красок и мастик.

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#подмосковье
#завод
#московская область
#владимир путин
#президент
#экономика
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Названа прибыль от замороженных российских активов в Euroclear
Echo: российские активы в Euroclear принесли €1,6 млрд за 2024 год
08 мая 2024, 05:46

Фото: istock / Valeriya

Замороженные российские активы в депозитарии Euroclear принесли 1,6 миллиарда евро с начала 2024 года. Об этом информирует бельгийское информагентство Echo.
«На счетах Euroclear заблокировано российских активов на более 200 миллиардов евро. Только в первый триместр 2024 года эти активы принесли 1,6 миллиарда евро», — сказано в материале.
Новый руководитель Euroclear Валери Урбен в интервью изданию пояснила, что около 100 работников депозитария занимаются вопросами управления активами Российской Федерации. Она отметила, что процесс управления достаточно сложный.

«Нам надо постоянно реагировать на новые тексты, новые санкции и ответные российские меры», — уточнила Урбен.
Кроме того, Урбен считает, что изъятие заблокированных в Европе российских активов может стать ящиком Пандоры.

До этого сообщалось, что ряд стран Евросоюза отказался от использования прибыли от активов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#интервью
#активы
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Стало известно, кому нельзя брать кредит
Финэксперт ЦБ Милова: Не надо брать кредит при тратах на имеющиеся от 30% дохода
07 мая 2024, 19:35

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова заявила, что людям, которые тратят на имеющиеся кредиты от 30% своего дохода, не рекомендуется брать новые кредиты.
«Когда денег не хватает на крупную покупку, есть два варианта: накопить или взять кредит. Но прежде чем обращаться к привлечению займов, нужно оценить, насколько вам необходимо приобретать вещь в кредит, возможно, вы сможете без нее обойтись. Брать кредиты на удовлетворение сиюминутных желаний — не лучшая финансовая стратегия», — добавила в беседе с Газета.ру Милова.

Ранее финансовый эксперт Никита Конев поделился худшими советами современных псевдоэкспертов финрынка, к которым отнёс рекомендации к участию в проектах, обещающих быстрые деньги.

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Поддержанный Подмосковьем экспорт в Китай с начала года превысил 2 млн долларов
07 мая 2024, 18:37

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Экспортёры Московской области заключили с начала года девять экспортных контрактов с контрагентами из Китая при поддержке региона. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Китай – один из давних и проверенных партнёров Московской области. С ним наш регион тесно связывают инвестиционная работа и множество проектов, в том числе в промышленности и логистике. Не менее важна и экспортная составляющая взаимодействия, ведь КНР традиционно входит в тройку партнёров-лидеров по внешнеторговому обороту с Подмосковьем. Только с начала года четыре подмосковные компании заключили девять экспортных контрактов на сумму более 2 млн долларов», – отметила Зиновьева.
Так, в 2024 году щёлковское предприятие ООО «Метиз Производство» подписало контракт с компанией из Пекина на поставку комплектующих протезов ног более чем на 1 млн долларов. Компания познакомилась с партнёрами на международной выставке The 35th Indonesia Hospital Expo 2023. Коллективный стенд Московской области организовал для экспортёров Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности регионов.

Фонд оказывает подмосковным экспортёрам разностороннюю поддержку. Он предоставляют услуги бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство». Полный перечень услуг можно найти на Инвестиционном портале Подмосковья.

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