Инвестор вложит более 240 млн рублей в производство резиновой крошки в Подмосковье

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Импортозамещающий проект по переработке шин на резиновую крошку планируют запустить на территории деревни Давыдово Орехово-Зуевского городского округа, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Проект реализует компания по производству шин «Давыдово». Общий объём инвестиций составляет 244 миллиона рублей, при этом 150 млн рублей из этой суммы компания получит в качестве льготного займа в Фонде развития промышленности Московской области», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.Реализовать проект планируется в 2025 году, на производстве будет создано 25 рабочих мест, доступных для жителей округа. В год на новом предприятии планируется выпускать около 15 тысяч тонн резиновой крошки.
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