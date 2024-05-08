В Солнечногорске откроют производство оборудования для водоподготовки

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Комплекс по производству промышленного и бытового оборудования для водоподготовки возведут в Солнечногорске, разрешение на строительство выдало Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Новый производственно-складской комплекс создадут на территории индустриального парка «Есипово», общая площадь постройки составит более 14 тысяч квадратных метров. Компания-инвестор «БКИ» вложит в проект 1,2 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.В рамках проекта планируется построить основные производственные и складские помещения, административно-бытовой корпус, трансформаторную подстанцию и автономную газовую котельную.
Завершить строительство и ввести новый производственный комплекс в эксплуатацию планируется в конце лета будущего года.
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Лев Каштанов