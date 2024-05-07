В Московской области за год проведут капремонт порядка 31 котельной

Фото: istockphoto / antos777
В Подмосковье до конца года в городских округах модернизируют 31 котельную, а также построят пять новых.
В этом году модернизация коснется котельных, которые первоочередно нуждаются в ремонте.
Стоит отметить, что работы затронут такие городские округа как Лотошино, Серебряные Пруды, Можайск, Руза, Котельники, Дзержинском.
Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили об активизации мошенников-лжеэлектриков
Власти Подмосковья поручили продлить отопительный период из-за майского похолодания
В Дзержинском отремонтируют систему теплоснабжения за 820 млн рублей
«Краткосрочная программа, которая должна быть реализована в текущем году, включает ремонт и реконструкцию 31 котельной и строительство ещё пяти.«По диспетчеризации котельных у нас достаточно хорошая динамика, сегодня на карте «Мониторинг теплоснабжения» уже отображено 109 котельных. Практически все муниципалитеты подготовили графики диспетчеризации, чтобы на всех 2,8 тыс. котельных региона к началу отопительного сезона мы видели основные параметры», — ранее отметили в министерстве энергетики.
Стоит отметить, что работы затронут такие городские округа как Лотошино, Серебряные Пруды, Можайск, Руза, Котельники, Дзержинском.
Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили об активизации мошенников-лжеэлектриков
Власти Подмосковья поручили продлить отопительный период из-за майского похолодания
В Дзержинском отремонтируют систему теплоснабжения за 820 млн рублей
Мира Полтева