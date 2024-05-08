В ОЭЗ «Максимиха» построят грузовой терминально-логистический центр

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
На территории особой экономической зоны «Максимиха» в городском округе Домодедово появится терминально-логистический центр. Он будет располагаться рядом с деревнями Митино и Глотаево. Разрешение на строительство выдал Главгосстройнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.
Застройщик, компания «Контейнерный терминал Усады», планирует к апрелю 2027 года реализовать этот проект в два этапа.
Проект сопровождает Центр содействия строительству. Подать заявку на сопровождение в ЦСС можно на электронную почту css@mosreg.ru, заполнив заявку на сайте css.mosreg.ru или позвонив по телефону 8(498) 602-00-00.
Все услуги Центр содействия строительству оказывает бесплатно.
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«Предполагается, что с запуском объекта в эксплуатацию грузооборот первого этапа достигнет 2,5 млн тонн в год, а в городском округе будет создано 307 новых рабочих мест. ТЛЦ будет предназначен не только для приёма и обработки контейнерных и комбинированных составов, но и для их технического обслуживания и ремонта, в том числе погрузо-разгрузочного оборудования», – уточнили в министерстве.
Проект сопровождает Центр содействия строительству. Подать заявку на сопровождение в ЦСС можно на электронную почту css@mosreg.ru, заполнив заявку на сайте css.mosreg.ru или позвонив по телефону 8(498) 602-00-00.
Все услуги Центр содействия строительству оказывает бесплатно.
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Лора Луганская