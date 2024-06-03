Инвесторы из РФ подали заявки на обмен иностранных бумаг на 35,3 млрд рублей

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Российские инвесторы предъявили к выкупу заблокированные бумаги на 35,3 миллиарда рублей.
Об этом сообщает Инвестпалата, которая выступает организатором торгов. Общая стоимость ценных бумаг составила 35,31 миллиарда рублей, а число заявок, поданных российскими инвесторами — 1 миллион рублей.
Отмечается, что всего в пул для предложения нерезидентам было включено более 2,5 тысячи уникальных наименований ИЦБ (ISIN), предъявленных к выкупу российскими инвесторами. Речь идет о физических лицах, фигурировавших между 25 марта и 8 мая текущего года в ходе первого этапа сделки.
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Алёна Самарева