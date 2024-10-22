Подмосковный бизнес получил в этом году 1,4 млрд рублей льготных займов от ФРП

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Фонд развития промышленности Московской области за девять месяцев текущего года выдал предприятиям льготных займов более чем на 1,4 млрд рублей.
Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что проекты будут реализованы в таких округах, как Подольск, Богородский, Солнечногорск, Лобня, Орехово-Зуево, Балашиха, Красногорск и других. Запуск запланирован на 2024-2025 годы. Подробнее о программах подмосковного ФРП и об условиях получения займов можно узнать на сайте организации.
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«С января по сентябрь 2024-го поддержкой фонда воспользовались 14 подмосковных предприятий. Суммарный объём инвестиций в проекты превышает 2,7 млрд рублей, а сумма выданных займов фонда составляет свыше 1,4 млрд рублей. Реализация инвестпроектов, поддержанных льготными займами подмосковного ФРП, позволит создать около 650 рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
Она добавила, что проекты будут реализованы в таких округах, как Подольск, Богородский, Солнечногорск, Лобня, Орехово-Зуево, Балашиха, Красногорск и других. Запуск запланирован на 2024-2025 годы. Подробнее о программах подмосковного ФРП и об условиях получения займов можно узнать на сайте организации.
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Лора Луганская