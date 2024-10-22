В Подмосковье заработал новый терминал «Деловых линий»

Фото: ГК «Деловые линии»
Транспортная компания «Деловые линии» запустила в Ленинском городского округе логистический комплекс. Инвестиции в его создание составили 50 млн рублей, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Площадь нового комплекса – 2,7 тыс. кв. м. В терминале разместят не менее 900 паллетомест. Он оснащён грузо-разгрузочным оборудованием и пандусом на 10 постановочных мест.
По данным министерства, реализация проекта позволит создать около 50 рабочих мест.
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«Последние девять месяцев в Подмосковье растёт грузооборот. Каждый месяц он в среднем увеличивается на 5%. Чаще всего клиенты оформляют доставку оргтехники, оборудования, запчастей и мебели. Новые склады позволят равномерно распределить логистическую нагрузку в регионе и помогут удовлетворить растущий спрос на перевозки», – рассказали в ГК «Деловые линии».
По данным министерства, реализация проекта позволит создать около 50 рабочих мест.
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Лора Луганская