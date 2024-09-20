Инвесторы создадут в Бронницах более 1,2 тыс. новых рабочих мест

Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин
Свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест появится в городском округе Бронницы в 202402029 годах благодаря реализации ряда инвестиционных проектов. Об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву руководитель муниципалитета Дмитрий Лысенков, сообщает пресс-служба правительства региона
«На 2024-2029 гг. в планах реализовать 28 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 4,1 млрд рублей. Благодаря этому в округе появится более 1,2 тыс. рабочих мест», — говорится в сообщении.В числе этих проектов — производственный комплекс «Технопарк Бронницы», в который инвестор вложит 543 млн рублей, парк-музей Русского зодчества с общей сумой инвестиций в один миллиард рублей, а также универсальный рыночный комплекс — в него инвестируют 377 млн рублей. Рыночный комплекс разместится на площади свыше трёх гектаров и будет включать в себя одиннадцать торговых павильонов.
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