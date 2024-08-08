В Бронницах запустят лакокрасочное производство

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Лакокрасочное производство построит на территории городского округа Бронницы компания «Лонтрек», участок инвестор получил по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«В строительство лакокрасочного производства компания «Лонтрек» инвестирует 50 миллионов рублей. Запустить новое производство планируется в 2027 году, на нём будет создано свыше 20 рабочих мест для жителей округа», — отметила глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что по проекту компании «Лонтрек», на выделенном участке площадью 2,3 гектара будет построено три производственных здания.
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