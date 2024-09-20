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В Бронницах возведут корпус лицея на 100 мест и достроят ФОК

20 сентября 2024, 13:12
Фото: iStock

Фото: iStock

Ремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры ведётся в городском округе Бронницы, об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву руководитель муниципалитета Дмитрий Лысенков, сообщает пресс-служба правительства региона.
«За последние три года в округе капитально отремонтировали детские сады «Конфетти-Совхоз» и «Радуга», а также здание лицея. В следующем году планируется возвести пристройку к лицею на 100 учеников. Там разместят учебные кабинеты, мастерские, актовый зал и пищеблок. А на 2027 год запланирован капремонт школы №2 имени Н.А. Тимофеева», — говорится в сообщении.
Кроме того, в этом году стартовал капитальный ремонт мастерских Автомобильно-дорожного колледжа. Планируется отремонтировать и детскую школу искусств.



Отмечается также, что в Бронницах ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект должны сдать в эксплуатацию в первом квартале 2025 года.

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#бронницы
#строительство
#фок
#школа
В двух российских городах отменили концерты исполнителя Shaman
Концерты Shaman в Нижнем Тагиле и Магнитогорске отменили по техническим причинам
20 сентября 2024, 13:46

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Концерты российского исполнителя Shaman, которые были запланированы на 24 сентября в Нижнем Тагиле и Магнитогорске, отменили по техническим причинам. Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
«Концерт Shaman в Нижнем Тагиле отменен по техническим причинам», – отмечается в сообщении.

Аналогичное заявление об отмене выступления певца в Магнитогорске написали организаторы мероприятия. До этого в СМИ предполагали, что отмена выступлений происходит из-за плохой продажи билетов.

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, является профессиональным музыкантом с тремя профильными образованиями и двадцатипятилетним опытом сценических выступлений. Несмотря на успешные выступления в шоу «Голос» и конкурсе «Фактор А», ему долго не удавалось добиться значительного успеха.

Ранее сообщалось, что отмена концерта российского певца SHAMANа (Ярослава Дронова) в Ставрополе указывает на то, что общество требует более прозрачного процесса организации крупных мероприятий и учёта общественного мнения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#певец
#концерт
#мероприятия
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В Бронницах к отопительному сезону подготовили более 30 км теплосетей
20 сентября 2024, 12:56

Фото: пресс-служба правительства МО

Подготовка к отопительному сезону в городском округе Бронницы выполнена на 100%, об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Дмитрий Лысенков, сообщает пресс-служба правительства региона.
«В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону все необходимые мероприятия провели на восьми котельных, 31 километре сетей теплоснабжения и в 231 многоквартирном доме округа Бронницы», — уточняется в сообщении.
Руководитель округа также рассказал, что на Москворецкой улице будет построена блочно-модульная котельная и трубы теплоснабжения протяжённостью 800 метров. Котельная будет обслуживать ФОК «Титан», два многоквартирных дома, а также спорткомплекс, который сейчас строится.

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#бронницы
#отопительный сезон
#андрей воробьёв
#котельная
#теплоснабжение
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Глава Nike уйдет в отставку
FT: генеральный директор Nike Джон Донахью уйдет в отставку
20 сентября 2024, 11:56

Фото: iStock/Robert Way

Президент и главный исполнительный директор Nike Джон Донахью уйдет в отставку с 14 октября. Об этом говорится на сайте компании.
Отмечается, что Nike возглавит экс-топ-менеджер Эллиот Хилл, который пришел в компанию стажером в 1988 году, а покинул в 2020-м в должности президента по потребительским рынкам.

Джон Донахью занимал пост исполнительного директора Nike с января 2020 года. По данным издания The New York Times, несмотря на заслуги и вклад в работу, его не воспринимали как новатора и маркетолога.

Примечательно, что после объявления о смене гендиректора акции компании резко подскочили примерно на ​десять процентов.

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#акции
#рф
#спорт
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В Липицкой школе в Серпухове обновят физкультурный зал и спортивный инвентарь
20 сентября 2024, 11:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Спортивный зал и инвентарь для занятий физкультурной обновят в Липицкой школе в городском округе Серпухов, средства на эти преобразования учебное заведение получило благодаря победе в конкурсе «Вклад в будущее», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В Липицкой школе заменят конструктор спортивного зала после того, как обновят стены и напольное покрытие, а также обновят спортивный инвентарь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что победу в конкурсе «Вклад в будущее» Липицкая школа одержала в составе образовательного комплекса, в который входят также детские сады села Липицы, деревни Большое Грызлово и посёлка Крипичный Завод и школа в Большом Грызлове. Выигранные средства распределят по всем этим учреждениям.

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#серпухов
#школа
#спорт
#физкультура
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В Химках провели более 250 патриотических мероприятий
20 сентября 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Свыше 250 патриотических мероприятий провели в городском округе Химки с июля этого года в рамках программы «Химки. Успех в единстве поколений», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Для жителей проводятся лекции, мастер-классы, кинопоказы, круглые столы и прочие активности, спикерами выступают краеведы, историки, общественники, деятели культуры и депутаты.

«Я очень рада, что в нашем округе запустили подобный проект. Он важен для подрастающего поколения и интересен для взрослых. Наши встречи всегда проходят продуктивно», — заявила депутат Совета депутатов Юлия Мамай.
Особую важность мероприятий в рамках проекта для молодёжи отметил и председатель Совета депутатов округа Химки Сергей Малиновский. Он пояснил, что такие мероприятия помогают подрастающему поколению сформулировать свою гражданскую позицию и формируют готовность внести вклад в развитие своей страны.

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#химки
#мероприятия
#патриотизм
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Строительная готовность школы на 1,1 тыс. мест в Ленинском округе достигла 80%
20 сентября 2024, 10:52

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят на территории жилого комплекса «Горки Парк» в Ленинском городском округе, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 80%, сдать новую школу в эксплуатацию планируют до конца текущего года, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Завершено устройство фасада здания, окончена черновая отделка помещений и почти наполовину выполнена чистовая отделка. Здание подключено к внешним инженерным сетям, смонтированы внутренние инженерные системы. На пришкольной территории ведётся установка малых архитектурных форм. Скоро рабочие приступят к озеленению», — говорится в сообщении.
В школе общей площадью 13,7 тысяч квадратных метров расположены учебные кабинеты, мастерские, помещения для продлёнки и кружков, три спортивных зала, актовый зал, библиотека, столовая с кухней и комната ожидания для родителей при входе в здание. На прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро.

Строительство школы ведётся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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#ленинский городской округ
#строительство
#минжилполитики мо
#школа
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Провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube
РБК: провайдеры пожаловались в ФАС на дискриминацию из-за замедления YouTube
20 сентября 2024, 10:45

Фото: iStock/Sorapop

Ассоциация «Ростелесеть» обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на дискриминационные условия из-за замедления YouTube. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что «Ростелесеть» попросила ведомство возбудить дело о нарушении закона «О защите конкуренции». Причина заключается в том, что замедление сервисов Google, включая YouTube, создает неравные условия для операторов связи.

Согласно мнению ассоциации, ухудшение доступа к платформе сильнее затрагивает интернет-провайдеров, чем сотовых операторов.

Напомним, в понедельник, 16 сентября, Роскомнадзор подтвердил, что с середины июля ведет работу по замедлению работы видеохостинга YouTube в России.

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#дело
#интернет
#роскомнадзор
#youtube
#google
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Власти Павловского Посада провели приём жителей во дворце спорта «Надежда»
20 сентября 2024, 10:28

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Приём жителей в формате выездной администрации состоялся в Павловском Посаде 19 сентября на базе дворца спорта «Надежда», в ходе встречи были подняты вопросы, касающиеся ремонта дорог и медучреждений, а также благоустройства, и пр., сообщает пресс-служба округа.
«Благодарю всех заявителей за активность и неравнодушие к родному Павлово-Посадскому округу», — написал в своих соцсетях по итогу встречи глава округа Денис Семёнов.
Формат выездной администрации высоко оценили местные жители.

«Оказалось очень удобно. Можно сразу решить несколько вопросов. Все заместители главы и руководители городских служб в одном помещении и могут взаимодействовать друг с другом и сразу договориться, кто и что делает», — поделилась впечатлением жительница Павловского Посада Ирина С.
Отмечается, что выездные администрации проводятся в Павлово-Посадском округе регулярно, информация об этом публикуется в официальной группе округа, записаться на приём можно по телефону: 2-11-79.

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#павловский посад
#выездная администрация
#жители
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Загруженность дорог Подмосковья утром 20 сентября составила 4 балла
20 сентября 2024, 10:14

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Степень загруженность дорог Московской области автотранспортом по состоянию на утро пятницы, 20 сентября, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы отмечаются при движении по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом в сторону столицы наблюдаются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Дмитровское, Варшавское, Энтузиастов, Волоколамское, Ленинградское, Щёлковское, Рязанское, Минское, Косинское, Каширское, Носовихинское, Пятницкое, Калужское, Каширское и Рублёво-Успенское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали свыше одного миллиона машин, что на полпроцента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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