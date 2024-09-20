В Бронницах возведут корпус лицея на 100 мест и достроят ФОК

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Ремонт и строительство объектов социальной инфраструктуры ведётся в городском округе Бронницы, об этом доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву руководитель муниципалитета Дмитрий Лысенков, сообщает пресс-служба правительства региона.
«За последние три года в округе капитально отремонтировали детские сады «Конфетти-Совхоз» и «Радуга», а также здание лицея. В следующем году планируется возвести пристройку к лицею на 100 учеников. Там разместят учебные кабинеты, мастерские, актовый зал и пищеблок. А на 2027 год запланирован капремонт школы №2 имени Н.А. Тимофеева», — говорится в сообщении.Кроме того, в этом году стартовал капитальный ремонт мастерских Автомобильно-дорожного колледжа. Планируется отремонтировать и детскую школу искусств.
Отмечается также, что в Бронницах ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект должны сдать в эксплуатацию в первом квартале 2025 года.
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