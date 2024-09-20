Глава Бронниц Лысенков заявил о желании баллотироваться на следующий срок

Фото: пресс-служба правительства
Полномочия главы городского округа Бронницы Дмитрия Лысенкова истекают в октябре этого года. В ходе отчёта перед губернатором Московской области Андреем Воробьёвым руководитель муниципалитета заявил о готовности продолжить свою работу в округе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Андрей Воробьёв отметил успехи Дмитрия Лысенкова на должности главы округа.
На этот вопрос Лысенков ответил утвердительно.
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«Дмитрий Александрович, вы уже пять лет возглавляете Бронницы. За это время в округе произошли позитивные изменения. Это новый автовокзал, и общественный транспорт, благоустройство, спортивная инфраструктура, состояние жилищного фонда. (…) Скажите, есть ли у вас готовность и дальше продолжать эту работу?» — спросил глава региона.
На этот вопрос Лысенков ответил утвердительно.
«Желание работать в вашей команде, безусловно, есть. Если вы окажете мне такое доверие, то я пойду на следующие выборы», — заявил он.Отмечается, что в Бронницах идёт активное развитие транспортной инфраструктуры. В минувшем году там открыли современный двухэтажный вокзал, а автобусный парк округа пополнился 33 новыми автобусами.
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Лев Каштанов