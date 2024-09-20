Глава Бронниц Лысенков заявил о желании баллотироваться на следующий срок

Находящийся в заключении в Азербайджане миллиардер и экс-госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил, что все его действия были «продиктованы заботой о судьбе Арцаха и его народа». Так он ответил на вопросы премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе пресс-конференции, передает РБК.