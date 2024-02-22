Инвестстратег Бахтин назвал покупку валюты весной невыгодной

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Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что весной покупка валют с целью выиграть будет невыгодной.
Он объяснил, что здесь неизбежны комиссионные издержки, а также присутствует риск прогадать с движением курса.
Ранее главный аналитик банка Михаил Васильев отмечал, что в марте евро будет располагаться в диапазоне 96-100 рублей.
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«Если же у человека нет сбережений в валюте, и перед ним стоит задача диверсификации, то для этой цели покупка долларов по достижении зоны 90-91 рубль может быть вполне разумной. Если человек зарабатывает и тратит в основном в рублях, то в валюте и валютных активах оптимально держать 30-40% сбережений», — добавил в беседе с Газета.ру Бахтин.
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Мелисса Тимофеева