Инвестстратег Бахтин объяснил отсутствие угрозы рублю от решения ЦБ

Глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщил о стремительном росте производственной инфляции в стране с показателем в 14%, что является рекордом за последние 30 лет. При этом в годовом измерении с аналогичным прошлым периодом (к июню 2023 года) промышленная инфляция ускорилась до 26,7%.