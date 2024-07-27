Инвестстратег Бахтин объяснил отсутствие угрозы рублю от решения ЦБ

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Инвестиционный стратег Александр Бахтин заявил, что повышение ключевой ставки ЦБ до 18% окажет нейтральное влияние на курс рубля.
«Повышение ставки на 200 базисных пунктов рассматривалось среди возможных решений ЦБ и неожиданным для рынка не было. Ключевое влияние на курс оказывает экспортно-импортная компонента, а именно динамика экспортных доходов и спроса на инвалюту со стороны импортеров. Локальную поддержку рублю оказывает приближение пика налогового периода», — пояснил в беседе с Газета.ру Бахтин.
Ранее сообщалось, что соотношение российского рубля к юаню Китая не изменилось на ожидаемом решении Центробанка об увеличении ставки до 18%.
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ЦБ России повысил ключевую ставку до 18%
Мелисса Тимофеева