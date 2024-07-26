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Набиуллина сравнила масштаб перегрева российской экономики с кризисом 2008-го

Набиуллина сообщила о максимальном за 16 лет перегреве экономики России
26 июля 2024, 18:36
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии этого года оказался максимальным за последние шестнадцать лет. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
По словам Набиуллиной, серьезнее ситуация складывалась только перед кризисом 2008 года. Глава финансового регулятора отметила, что в 2024 году снижение ключевой ставки не планируется.

Она заключила, что ставка будет высокой на протяжении длительного времени, также не исключено дополнительное повышение.



Напомним, сегодня, 26 июля, Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18 процентов годовых. Основная причина заключается в значительном отклонении от ожиданий по инфляции, которые были представлены в первом полугодии.

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Американский банк заплатит крупный штраф за нарушение антироссийских санкций
Банк State Street выплатит 7,5 млн долларов за нарушение антироссийских санкций
27 июля 2024, 08:24

Фото: iStock/syahrir maulana

Американский банк и траст State Street выплатит компенсацию в размере 7,5 миллиона долларов за нарушение антироссийских санкций. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минфин США.
Примечательно, что нарушение антироссийских санкций произошло в 2016-2020 годах. Уточняется, что речь идет о редактировании или перевыпуске счетов-фактур для клиентов финансовой организации, на которых распространялось действие антироссийских санкций.

Сумма компенсации объясняется тем, что банк не раскрыл данные о нарушениях на добровольной основе. Указанные нарушения американский Минфин назвал вопиющими.

Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин после выхода доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния Российской Федерации заявили о провале антироссийских санкций. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Россиянам анонсировали рост ряда пособий
Депутат Стенякина сообщила о росте пособия по беременности и уходу за ребенком
27 июля 2024, 05:17

Фото: iStock/Pakin Jarerndee

Член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина заявила, что в 2025 году размер некоторых пособий увеличится, передает РИА Новости.
Парламентарий сообщила, что некоторые пособия россиянам будут увеличены, и подчеркнула, что речь идет о пособиях по беременности и уходу за ребенком.

«Будут повышены предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до 1,5 лет – до 794,4 тысячи и 68,9 тысячи рублей соответственно», – отметила она.

Стенякина добавила, что в 2025 году максимальный размер оплаты одного дня больничного увеличится более чем в два раза – с 2,7 тыс. до 5,7 тысяч рублей.

В мае Совет Федерации одобрил закон о создании реестра должников по алиментам, который может охватить 133 тысячи человек. По словам заместителя министра юстиции РФ Андрея Логинова, риск попасть в список станет мерой, имеющей дополнительные моральные последствия для должников и их «недостойного поведения».

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В Подмосковье заключили 60 соглашений на субсидии при выходе на маркетплейсы
26 июля 2024, 20:30

Фото: iStock / mesh cube

В Московской области 2024 году заключили свыше 60 соглашений на получение субсидии при выходе на маркетплейсы.
Такие данные привёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Как пояснили в пресс-службе регионального парламента, подмосковные предприниматели и самозанятые могут получить поддержку по продвижению своей продукции при выходе на электронные торговые площадки, компенсировать до 500 тыс. рублей.
«Предприниматели могут компенсировать до 50% затрат на оплату комиссии маркетплейсов, продвижение товаров и доставку. В прошлом году было заключено свыше 170 соглашений на получение субсидии на 50 млн рублей. В этом году пописано уже более 60 соглашений на сумму свыше 15 млн», – рассказал Брынцалов.
Подать заявку можно по ссылке.

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Подмосковье лидирует по производству джемов, желе и фруктовых паст в ЦФО
26 июля 2024, 19:02

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

За пять месяцев 2024 года объём производства джемов, фруктового желе, фруктовых и ореховых паст вырос в Подмосковье более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 39,6 тыс. тонн, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают.
«Регион занимает лидирующую позицию в Центральном федеральном округе по производству этой продукции. На долю Подмосковья приходится свыше 23% объёмов производства и второе место в стране. В Московской области изготавливают более 12% продукции, представленной на общероссийском рынке», – уточнили в министерстве.
Там перечислили крупнейшие предприятиями отрасли, производственные мощности которых позволили достичь таких результатов. Это компании «Руконт» в городском округе Дубна, «Империя джемов» в Раменском, «Дарсил» в Люберцах и «Астраханка» в городском округе Балашиха.

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ЦБ с Минфином обсуждают создание платежной системы стран-участниц БРИКС
26 июля 2024, 17:16

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Создание платежной системы стран-участниц БРИКС обсуждают Минфин и Центробанк. Об этом в рамках общения с прессой заявила председатель российского финансового регулятора Эльвира Набиуллина. Она отметила, что реализация подобной идеи потребует времени.
«Поэтому такая работа идет, стадия обсуждений, и это означает, что мы задействуем и другие способы, другие возможности для развития расчетов», — прокомментировала Набиуллина.

Финансовые структуры подготовят соответствующий доклад, результатом проработки которого может быть платформа под названием BRICS Bridge, а также ряд других практических инициатив.

Россия председательствует в БРИКС с начала текущего года. В БРИКС входят Бразилия, Индия, КНР, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и СА.

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Госдолг Украины за месяц вырос на $1,16 млрд

Соотношение рубля к юаню не изменилось на ожидаемом решении ЦБ повысить ставку

ЦБ России повысил ключевую ставку до 18%
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#брикс
#минфин
#центробанк
#новости
#эльвира набиуллина
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Госдолг Украины за месяц вырос на $1,16 млрд
26 июля 2024, 15:31

Фото: istockphoto / Stadtratte

Государственный долг Украины за последний месяц увеличился более чем на миллиард долларов. Эту информацию предоставило агентство ТАСС со ссылкой на данные Министерства финансов страны.
««По информации Минфина, на 30 июня государственный долг Украины составлял 6,17 трлн гривен, что эквивалентно 152,16 млрд долларов. За месяц общий размер долга увеличился на 1,16 млрд долларов, из которых 94,85% приходится на государственный», — сообщили в издании.

22 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о достижении соглашения с кредиторами по реструктуризации долга. По его словам, это позволит сэкономить на его обслуживании в ближайшие три года 11,4 миллиарда долларов, а до 2033-го — 22,75 миллиарда долларов.

Ранее Павел Фролов, член бюджетного комитета Верховной Рады, назвал бюджетный дефицит Украины самым большим в мире. Он объяснил это тем, что из-за боевых действий государственные расходы в настоящее время вдвое превышают доходы.

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#соглашения
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#дефицит
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#доходы
#цб
#украина
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Подмосковная компания расширила линейку соусов при поддержке региона
26 июля 2024, 15:19

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная компания «Европродукт» оснастила производство новым оборудованием и расширила линейку продукции с привлечением средств льготного займа. Производитель продуктов японской, паназиатской кухни и кухни фьюжн работает под брендом Tamaki, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Льготный заём предприятию предоставил Фонд развития промышленности Московской области.
«Средства Фонда развития промышленности в размере 150 млн рублей полностью освоены. Новое технологическое оборудование, приобретённое компанией для оснащения производственной площадки в Лыткарине, закуплено, установлено и исправно работает. Общая сумма инвестиций в проект составила 416 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Кроме того, компания провела реконструкцию и строительство необходимых для модернизации производственных объектов. Заём был предоставлен компании на пять лет под 2% годовых.
«С привлечением льготного займа была запущена новая линия по производству продукции в упаковке дой-пак. Это компактный и удобный для хранения и эксплуатации формат выпуска соусов. Каждый час с конвейера сходят 1920 таких упаковок. Также на эти средства приобретена производственная линия дип-потов, осуществляющая упаковку соусов в маленькие порционные контейнеры и запаивающая их. Кроме того, мы закупили две вакуумно-гомогенизирующие установки – промышленные ёмкости для приготовления соусов», – рассказал управляющий партнёр компании Андрей Белянин.
Компания «Европродукт» – один из ведущих российских производителей панировочных сухарей, васаби, темпуры, рисовых уксусов и широкой линейки соусов, которых она производит более 40 видов. Ознакомиться с программами ФРП России можно по ссылке, а узнать больше о программах ФРП Московской области – на сайте.

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#московская область
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Соотношение рубля к юаню не изменилось на ожидаемом решении ЦБ повысить ставку
Рубль не поменялся к юаню на ожидаемом решении ЦБ повысить ставку до 18%
26 июля 2024, 14:53

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Соотношение российского рубля к юаню Китая не изменилось на ожидаемом решении Центробанка об увеличении ставки до 18%. Об этом пишет «Интерфакс», со ссылкой на финансовый регулятор.
«Для того, чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жесткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее», — сказано в сообщении.

В ближайшее время ЦБ оценит, насколько целесообразно дальнейшее повышение ключевой ставки. Учитывая проводимую денежно-кредитную политику, снижение годовой инфляции составит до 4,0-4,5% в следующем году и будет в дальнейшем около 4%.

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#центробанк
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ЦБ России повысил ключевую ставку до 18%
26 июля 2024, 13:56

Фото: istockphoto / hank5

Банк России впервые с конца прошлого года повысил ключевую ставку — на 2 процентных пункта, до 18%. Это произошло после того, как регулятор оставил ставку без изменений четыре раза подряд.
На ближайших заседаниях Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки.

«Внутренний спрос продолжает расти быстрее, чем предложение товаров и услуг», — говорится в сообщении ЦБ, сообщили в RT.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что чем масштабнее программы льготного кредитования, тем выше будет ключевая ставка.

Она также отмечала, что благодаря резервам и мерам, принятым в период кризиса, экономика смогла вернуться к прежним показателям. Однако изменения на рынках сбыта, в логистике и ситуации с трансграничными платежами требуют системных преобразований.

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