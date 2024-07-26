Набиуллина сравнила масштаб перегрева российской экономики с кризисом 2008-го

Фото: сайт Кремля
Масштаб перегрева российской экономики в первом полугодии этого года оказался максимальным за последние шестнадцать лет. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
По словам Набиуллиной, серьезнее ситуация складывалась только перед кризисом 2008 года. Глава финансового регулятора отметила, что в 2024 году снижение ключевой ставки не планируется.
Она заключила, что ставка будет высокой на протяжении длительного времени, также не исключено дополнительное повышение.
Напомним, сегодня, 26 июля, Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18 процентов годовых. Основная причина заключается в значительном отклонении от ожиданий по инфляции, которые были представлены в первом полугодии.
Читайте также:
ЦБ России повысил ключевую ставку до 18%
Новак сообщил о возобновлении эмбарго на экспорт бензина с 1 августа
ЦБ с Минфином обсуждают создание платежной системы стран-участниц БРИКС
Она заключила, что ставка будет высокой на протяжении длительного времени, также не исключено дополнительное повышение.
Напомним, сегодня, 26 июля, Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18 процентов годовых. Основная причина заключается в значительном отклонении от ожиданий по инфляции, которые были представлены в первом полугодии.
Читайте также:
ЦБ России повысил ключевую ставку до 18%
Новак сообщил о возобновлении эмбарго на экспорт бензина с 1 августа
ЦБ с Минфином обсуждают создание платежной системы стран-участниц БРИКС
Екатерина Коршунова