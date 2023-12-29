Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара в конце 2023 года 90 рублей

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Инвестиционный стратег Александр Бахтин высказал предположение о том, что курс доллара на конец 2023 года будет находится на уровне 90 рублей.
«Накануне новости о планах ЦБ РФ кратно увеличить объёмы продаж валюты в первом полугодии 2024 возымели сильный психологический эффект на курс рубля. По факту наращивание продаж иностранных валют начнёт отражаться на курсе рубля с января», — добавил в беседе с Газета.ру Бахтин.
Он также пояснил, что укрепление рубля по отношению к евро и доллару связано с сообщениями о доппродажах валюты регулятором.
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