Ирак перевёз рекордное количество нефти через Ормузский пролив
Иракская компания по транспортировке нефти совершила знаковый для отрасли рейс. На супертанкере типа VLCC перевезли 2 миллиона баррелей сырой нефти за пределы Ормузского пролива.
Соответствующую информацию в субботу предоставил генеральный директор компании Али Кейс, слова которого приводит иракское агентство INA. По его словам, это первая подобная операция за несколько десятилетий. На крупнотоннажный танкер загрузили указанный объём сырья, после чего судно успешно доставило груз за пределы пролива.
Кейс подчеркнул, что такая логистическая схема открывает для государственной компании по маркетингу нефти (SOMO) новые возможности — в частности, расширяет варианты сбыта и позволяет добиваться более выгодных условий ценообразования. Кроме того, руководитель компании рассказал, что власти дали поручение в сжатые сроки проанализировать перспективы покупки собственных специализированных танкеров. Цель — обеспечить Ираку конкурентоспособность на региональном рынке транспортировки нефти и снизить зависимость от сторонних операторов.
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