Ирак перевёз рекордное количество нефти через Ормузский пролив

04 октября 2026, 00:15

Ирак впервые за десятилетия перевёз 2 млн баррелей нефти через Ормузский пролив

Фото: iStock/Alexey Bakharev

Иракская компания по транспортировке нефти совершила знаковый для отрасли рейс. На супертанкере типа VLCC перевезли 2 миллиона баррелей сырой нефти за пределы Ормузского пролива.