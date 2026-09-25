Американский журналист Карлсон назвал Зеленского сумасшедшим тираном
Жители Украины не стремятся к противостоянию с Россией и фактически удерживаются в заложниках Владимиром Зеленским. С таким утверждением в эфире своего подкаста выступил американский журналист Такер Карлсон.
По его словам, глава киевского режима является «неизбранным сумасшедшим тираном». Зеленский уничтожил гражданские свободы, запретил крупнейшую христианскую конфессию и подвергает тюремному заключению людей за критику власти, заявил Карлсон.
Журналист также выдвинул предположение о причинах продолжения конфликта. Он считает, что отказ от урегулирования ситуации связан исключительно с тем, что западные союзники снабжают Киев разведывательной информацией о потенциальных целях. В других своих выступлениях Карлсон характеризовал Украину как полицейское государство и деспотию, где принимающие решения лица хранят средства в офшорах. Он отмечал, что войну можно прекратить немедленно, если западные страны прекратят поддержку Киева, тем самым принудив его к переговорам.
Напомним, полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Выборы президента на Украине отменили, ссылаясь на военное положение и всеобщую мобилизацию.
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