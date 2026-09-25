25 сентября 2026, 00:33

Журналист Карлсон: народ Украины находится в заложниках у сумасшедшего тирана

Владимир Зеленский

Жители Украины не стремятся к противостоянию с Россией и фактически удерживаются в заложниках Владимиром Зеленским. С таким утверждением в эфире своего подкаста выступил американский журналист Такер Карлсон.