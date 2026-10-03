Трамп пообещал казнить одну категорию преступников

03 октября 2026, 09:55

Трамп пообещал ввести смертную казнь для наркоторговцев

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп пообещал добиться введения высшей меры наказания для крупных наркоторговцев, если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в Конгресс. Такое заявление он сделал во время выступления перед сторонниками в штате Алабама.