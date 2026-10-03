Трамп пообещал казнить одну категорию преступников
Президент США Дональд Трамп пообещал добиться введения высшей меры наказания для крупных наркоторговцев, если Республиканская партия победит на промежуточных выборах в Конгресс. Такое заявление он сделал во время выступления перед сторонниками в штате Алабама.
Американский лидер подчеркнул, что смертная казнь будет грозить не только наркодилерам, но и торговцам людьми. Такая участь, по его утверждению, не минует и убийц полицейских.
Ранее в тюрьме Нэшвилла (штат Теннесси) осужденной за убийство Кристе Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, однако она осталась жива, а исполнителям потребовалось семь игл. Адвокаты указывали, что женщина страдает тромбоцитозом, из-за которого препарат может вызвать тромбы и дополнительные страдания.
Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет казненной в Теннесси женщиной. После неудачи губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование и отменил еще одну смертную казнь, назначенную на 2026 год.
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