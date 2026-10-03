Медведев: Россия оказывала Ирану прямую дипломатическую помощь

03 октября 2026, 23:41

Дмитрий Медведев (Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия предоставляла Ирану прямую дипломатическую поддержку в условиях напряжённости в отношениях Тегерана с США. Его слова прозвучали в эфире иранского Гостелерадио.





В частности, речь идёт о блокировке резолюций Совета Безопасности ООН, которые могли легализовать удары международного сообщества по Исламской Республике.



«Это было действительно необходимо — и политические заявления, и в некоторых случаях прямая блокировка резолюций (Совбеза) ООН, которые выводили бы в легальную плоскость удары международного сообщества по Ирану. Что это, если не прямая помощь?» — отметил Медведев, отвечая на вопрос об ограничениях, способных помешать Москве оказывать содействие Тегерану.