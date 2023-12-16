Гражданин Ирака с маленьким сыном перелез через забор на российской границе

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Иракец с 6-летним сыном перелез через забор на границе РФ.
Amber Mash пишет, что мужчина незаконно вывез мальчика из Финляндии в Литву, чтобы потом забрать на родину. О том, что ребёнка ищут, калининградским полицейским сообщили финские специалисты по каналам Интерпола.
Мохаммед Джабер Мохайбес украл ребёнка в июле и попал в Литву ещё до того, как сын был объявлен в розыск. Прорваться через российскую границу иракец не сумел. Пограничники задержали мужчину.
Мохаммеду назначили административный штраф, выдворили из России, а ребёнка вернули матери.
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Мохаммед Джабер Мохайбес украл ребёнка в июле и попал в Литву ещё до того, как сын был объявлен в розыск. Прорваться через российскую границу иракец не сумел. Пограничники задержали мужчину.
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Мария Фирсова