Иранские карты теперь работают в российских банкоматах благодаря «Миру»

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В понедельник российская платежная система «Мир» официально подключена к иранской сети Shetab, что позволит гражданам Ирана снимать средства в российских банкоматах в рублях. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
«Благодаря подключению «Мира» к Shetab, иранские карты можно будет использовать в банкоматах России. Таким образом, каждый человек может получить свои средства с иранских карт в рублях в российских банкоматах», — передает Tasnim.В присутствии главы Центрального банка была подтверждена возможность использования иранских карт в банкоматах России для получения наличных.
На следующем этапе проекта граждане России смогут снимать наличные с карт системы «Мир» в банкоматах Ирана. В дальнейшем иранские карты Shetab также можно будет использовать для покупок в российских магазинах.
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Мария Моисеева