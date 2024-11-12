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Иранские карты теперь работают в российских банкоматах благодаря «Миру»

Tasnim: российская платежная система «Мир» подключилась к иранской Shetab
Фото: iStock/MJ_Prototype

Фото: iStock/MJ_Prototype

В понедельник российская платежная система «Мир» официально подключена к иранской сети Shetab, что позволит гражданам Ирана снимать средства в российских банкоматах в рублях. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Благодаря подключению «Мира» к Shetab, иранские карты можно будет использовать в банкоматах России. Таким образом, каждый человек может получить свои средства с иранских карт в рублях в российских банкоматах», — передает Tasnim.
В присутствии главы Центрального банка была подтверждена возможность использования иранских карт в банкоматах России для получения наличных.



На следующем этапе проекта граждане России смогут снимать наличные с карт системы «Мир» в банкоматах Ирана. В дальнейшем иранские карты Shetab также можно будет использовать для покупок в российских магазинах.

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#банкоматы
#банковская карта
Россиянам назвали стартовый капитал для начала работы на маркетплейсе
Специалист Солнцев: Для начала работы на маркетплейсах необходимо 100 тыс рублей
11 ноября 2024, 17:35

Фото: iStock/mesh cube

Председатель правления СДМ-банка Максим Солнцев заявил, что для начала работы на маркетплейсе необходим стартовый капитал в минимум 100 тыс. рублей.
Он пояснил, что этой суммы как раз хватит на покрытие базовых расходов: закупку первой партии товара, оплаты расходов на логистику, доставку, минимальную рекламную кампанию.

«Опытные предприниматели начинают с небольшого ассортимента и постепенно его расширяют, концентрируясь на успешных позициях. Такой подход позволяет минимизировать риски и адаптировать стратегию по мере получения опыта и знаний о рынке», — добавил в беседе с RuNews24.ru Солнцев.

А руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина напомнила о том, что лучше закрывать старые кредитные карты, даже если ими больше не пользуются, поскольку лимит по кредитке будет учтён среди кредитов при расчёте показателя долговой нагрузки.

«А он влияет на выдачу новых кредитов. Банки теперь строго следят за этим и не выдают новые кредиты уже закредитованным заёмщикам. Поэтому если у вас в планах взять ипотеку или крупный кредит наличными, кредитку лучше закрыть, снизив для банка ПДН», — пояснила в беседе с RT Вяльшина.

Ранее финансист Лазарь Бадалов объяснял, что банки всё чаще отказываются принимать старые долларовые купюры, причём это относится как к российским, так и к зарубежным кредитным организациям, что связано с санкциями.

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#экономика
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Для предпринимателей Подмосковья проведут занятия по продажам на маркетплейсах
11 ноября 2024, 12:07

Фото: пресс-служба Мининвеста

Серию бесплатных семинаров по продажам на маркетплейсах проведут для предпринимателей и самозанятых из Московской области, занятия будут проходить в очном формате 13, 14 и 20 ноября, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Участникам семинаров расскажут, как развивать свой бизнес при помощи маркетплейсов, как привлекать покупателей, завоёвывать их доверие и анализировать потребительское поведение, как автоматизировать процессы, использовать маркетинговые инструменты и масштабироваться без риска», — говорится в сообщении.
13 ноября состоится занятие на тему «Ценообразование на маркетплейсах», регистрация по ссылке. 14 ноября будет организован семинар «Виды размещения фото и видео контента на маркетплейсах». А 20 ноября предпринимателей ждут на занятии «Создание и продвижение собственного бренда на маркетплейсах».

Обучение будет проводится в Москве на площадке «Точка Кипения Техноград». Начало в 11:00, приблизительного продолжительность каждого занятия — четыре часа. Онлайн-регистрация отрыта до девяти утра в день семинара.

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#подмосковье
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Япония сняла запрет на поставки в РФ мягких гибридных машин
11 ноября 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Ivan Reshetnikov

Япония разрешила поставлять в РФ так называемые мягкие гибридные автомобили, сняв соответствующий запрет, пишет «Владивосток онлайн», ссылаясь на аналитика в области приобретения подержанных автомобилей из Японии Дениса Малых.
В частности, в Россию теперь можно доставлять такие машины как: Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, а также Honda CR-Z и Nissan Dayz, а также Honda Insight, чей объем двигателя составляет полтора литра.

Отмечено, что тарифы на ввоз не изменились. По словам эксперта, послабление связано с тем, что на японские машины упал спрос на мировом рынке.

«Поэтому они начинают ослаблять ограничения, но не могут сразу снять все санкции», — добавил собеседник.
К мягким гибридным автомобилям относят те, что используют электромотор, но при этом не являются электрокарами.

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#машины
#новости
#запрет
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Названы сферы с острой нехваткой работников в России
«Известия»: экономика России нуждается в 2,7 млн рабочих
11 ноября 2024, 02:11

Фото: iStock/ilkercelik

Потребность экономики России в рабочей силе во втором квартале 2024 года выросла на 10%, достигнув 2,7 млн сотрудников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на анализ Высшей школы экономики. Больше всего в рабочих руках, как утверждается, сейчас нуждаются в строительстве и грузоперевозках.
«Наибольшая зависимость от нехватки работников по итогам первого полугодия сформировалась в строительном сегменте и компаниях, оказывающих услуги автомобильных грузоперевозок», — говорится в статье.
По информации hh.ru, больше всего вакансий в России готовы предложить в IT-сфере, строительстве и розничной торговле. В материале отмечается, что нехватка рабочей силы приводит к удерживанию имеющихся специалистов через повышение зарплаты, а также к найму неопытной молодежи или пенсионеров, что влечет за собой замедление экономического роста страны.

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#рф
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Биткоин «взлетел» на фоне победы Трампа на выборах
Стоимость биткоина превысила 80 тысяч долларов
10 ноября 2024, 16:35

Фото: istockphoto/ Vitalij Sova

Цена биткоина достигла исторического максимума — сейчас его стоимость превысила отметку в 80 тысяч долларов. Информацию опубликовали 10 ноября на платформе криптовалютной биржи «Binance».
К 15:02 по московскому времени цена биткоина выросла на 4,59 процента за последние сутки, достигнув уровня 80 062 долларов, сообщается на сайте площадки.

Биткойн — децентрализованная криптовалюта, которая функционирует на блокчейн-технологии — любой пользователь может участвовать в эмиссии, создавая новые блоки.

Систему представили в 2008 году под псевдонимом Сатоси Накамото. Наибольшая популярность криптовалюты пришлась на последние годы.

Ранее сообщалось, что в связи с победой Трампа на выборах Соединённых Штатов Америки криптовалюта может стать альтернативой золоту. Есть мнение, что биткоин можно рассматривать как «новое золото», так как его несложно купить и перевезти в любое место.

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#экономика
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С начала года Россия в 3,5 раза увеличила поставки шоколада в США
10 ноября 2024, 11:48

Фото: istockphoto/id-art

С начала 2024 года поставки российского шоколада в США увеличились в три с половиной раза. С января по сентябрь сумма экспорта шоколада оценивается в 1,7 миллиона долларов по сравнению с 488,5 тысячи долларов за аналогичный период годом ранее.
Такие расчёты сделали аналитики РИА Новости на основании данных американской статистической службы. Сумма поставок шоколада в Соединённые Штаты в 2024 году составила практически столько же, как в 2022 году. В целом, по сведениям платформы ООН Comtrade, Россия за девять месяцев текущего года экспортировала в зарубежные страны 61 тысячу тонн шоколада на сумму 191 миллион долларов.

США являются крупнейшим покупателем шоколада в мире. За девять месяцев 2024 года американские компании нарастили закупки почти на 20%. Сейчас импорт шоколада в Штаты достиг исторического максимума и составляет в денежном выражении 3,5 миллиарда долларов.

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Финансист Бадалов назвал причину отказа банков принимать старые доллары
Финансист Бадалов: Банки не принимают старые доллары из-за санкций
09 ноября 2024, 10:43

Фото: istockphoto/Pineapple Studio

Банки всё чаще отказываются принимать старые долларовые купюры, причём это относится как к российским, так и к зарубежным кредитным организациям. По мнению финансиста Лазаря Бадалова, это связано с санкциями.
Дело в том, что из-за известных ограничений банки в России не могут напрямую отправлять наличную иностранную валюту в Европу и США, пояснил специалист в беседе с изданием «Прайм». По этой же причине они не могут получать обратно новые купюры. Менять за рубежом старые и ветхие банкноты, используя различные обходные пути, довольно сложно и дорого. Поэтому банки стараются перестраховываться, объяснил эксперт.

То же самое относится к так называемым старым долларам, до 2009 года выпуска, продолжил Бадалов. Их проще подделать, поэтому возникают сложности с их обменом за границей, хотя никаких официальных ограничений на эти купюры министерством финансов США введено не было. С этими банкнотами посредники также связываться не хотят, заключил финансист.

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#сша
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#эксперт
#банки
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ОЭЗ «Дубна» будет обучать специалистов для технологических предприятий
08 ноября 2024, 21:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Особая экономическая зона «Дубна» и Объединённый институт ядерных исследований обсудили сотрудничество в подготовке кадров. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Обсуждается также создание комплексного кампуса – проекта, который будет связывать подготовку квалифицированных кадров и развитие инфраструктуры ОЭЗ. Масштабный проект уже одобрил президент.
«В ОЭЗ «Дубна» насчитывается порядка 160 различных компаний – от IT-разработок до производства продукции фармацевтической и косметической отраслей. Они активно развиваются. Для этого им необходимы специалисты. ОЭЗ «Дубна» активно привлекает на свою площадку талантливую молодёжь, увлечённую научно-техническим творчеством, проводит хакатоны и ярмарки вакансий. Это идеальное место для современного университетского кампуса», – уверена зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Начинать взаимодействие необходимо с самого раннего этапа – школы и гимназии – и развивать до университета, считает гендиректор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.
«Это требует внедрения цепочек подготовки кадров, которые тесно взаимодействовали бы с предприятиями ОЭЗ. Возникает острая потребность в квалифицированных кадрах. Один из важнейших вопросов – как интегрировать образовательные учреждения с предприятиями ОЭЗ, чтобы подготовить профессионалов будущего», – отметил Афанасьев.
Институт уже помогает резидентам ОЭЗ разрабатывать новую продукцию и запускать серийное производство изделий и оборудования.

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#экономика и инвестиции в подмосковье
#оэз дубна
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В Истре запустили масштабное производство устройств для спасения людей
08 ноября 2024, 20:51

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В городском округе Истра заработали производственно-складской комплекс и испытательный полигон средств для экстренной эвакуации людей из высотных зданий при чрезвычайных ситуациях. Объект открыл подмосковный производитель соответствующей продукции, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Выпускать оборудование на новом предприятии будут сразу две компании – «Самоспас» и «Венто». Инвестиции в строительство и запуск современного производственно-складского комплекса площадью более 10 тыс. кв. м оцениваются в 1 млрд рублей. На предприятии уже создано 80 рабочих мест, а в ближайшее время принять на работу могут ещё около 120 сотрудников.
«В этом году за счёт запуска нового цеха металлообработки объём выпускаемой продукции увеличится на 30%. В I квартале будущего года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию швейную фабрику площадью 3,5 тыс. кв. м. Это позволит увеличить производственные мощности ещё на 20%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания «Самоспас» была создана 18 лет назад на базе предприятия «Венто», которое существует уже более 30 лет. «Самоспас» выпускает канатно-спускные системы для спасения людей из высотных зданий во время ЧС и пожаров, когда другие пути заблокированы.

«Венто» производит оборудование для работ на высоте и под землёй. В Истре будут не только изготавливать такие системы, но и испытывать их на высотном полигоне. В ближайшее время на территории комплекса планирую открыть учебный центр, на базе которого будут обучать сотрудников таких компаний, как «Россети», «Водоканал», «Норникель», «Росатом», «Роснефть», «Газпром», «Лукойл» и ГБУ «Жилищник», которые работают на высоте.

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