МВД: криминальная схема «Мамонт» возродилась

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На территории Российской Федерации «возродилась» ранее использовавшаяся мошенниками криминальная схема «Мамонт», информирует управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в своём Телеграм-канале.
«Мамонт» — потенциальная жертва на сленге, поясняют сотрудники. В огромном объёме данную махинацию мошенники использовали летом 2019 года.
По новой схеме преступники воруют данные банковских карт просят жертв скачать на телефон приложение сервиса объявлений, которое якобы обеспечивает безопасную сделку. На самом деле в нём спрятана шпионская программа, которая может украсть данные банковских карт и входящие сообщения, отправленные для подтверждения.
По мнению специалистов, мошенники начали активно использовать схему «Мамонт» из-за скорого наступления новогодних праздников и массовой скупки подарков на популярных маркетплейсах
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«В классической схеме «Мамонт» мошенники похищают деньги и данные банковских карт у жертв под предлогом оформления фейковой покупки и доставки товаров с популярных маркетплейсов», — говорится в сообщении.
По новой схеме преступники воруют данные банковских карт просят жертв скачать на телефон приложение сервиса объявлений, которое якобы обеспечивает безопасную сделку. На самом деле в нём спрятана шпионская программа, которая может украсть данные банковских карт и входящие сообщения, отправленные для подтверждения.
По мнению специалистов, мошенники начали активно использовать схему «Мамонт» из-за скорого наступления новогодних праздников и массовой скупки подарков на популярных маркетплейсах
Читайте также:
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Ольга Енгалычева