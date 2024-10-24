На Западе оценили инициативу по созданию платёжной системы БРИКС

Фото: сайт Кремля
Создание платёжной системы БРИКС несёт за собой риски фрагментации глобальной платёжной системы. Об этом пишет издание Financial Times.
Отмечается, что самым главным пунктом повестки дня саммита БРИКС стало предложение, прозвучавшее от российской стороны. Согласно ему, предлагается создать новую систему платежей BRICS Bridge, которая позволит обойти доллар. Она станет альтернативой SWIFT, при этом будет ориентирована на технологии блокчейн, токены и цифровые валюты.
Развивающиеся страны, находящиеся не на Западе, в числе которых Россия, Китай, Индия, опасаются, что США могут в любой момент отключить их от SWIFT. В связи с этим, данные государства однозначно поддерживают инициативу по созданию альтернативной платёжной системы, заявил профессор и эксперт по глобальному управлению в Институте международных отношений при Университете Цинхуа в Пекине Чэнь Ци.
При этом научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Прокопенко отметила, что прибывшие на саммит в Казань делегации по большей мере были нацелены на ведение двустороннего бизнеса, а не на общей повестке дня БРИКС. В связи с этим, пока нет никаких конкретных признаков того, что инициатива действительно будет реализована.
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Развивающиеся страны, находящиеся не на Западе, в числе которых Россия, Китай, Индия, опасаются, что США могут в любой момент отключить их от SWIFT. В связи с этим, данные государства однозначно поддерживают инициативу по созданию альтернативной платёжной системы, заявил профессор и эксперт по глобальному управлению в Институте международных отношений при Университете Цинхуа в Пекине Чэнь Ци.
При этом научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Прокопенко отметила, что прибывшие на саммит в Казань делегации по большей мере были нацелены на ведение двустороннего бизнеса, а не на общей повестке дня БРИКС. В связи с этим, пока нет никаких конкретных признаков того, что инициатива действительно будет реализована.
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Анастасия Чинкова