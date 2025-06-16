Искусственный интеллект может предсказывать ключевую ставку Банка России
Руководитель бизнес-группы поиска «Яндекса» Дмитрий Масюк выразил мнение, что искусственный интеллект в ближайшие несколько лет сможет делать макроэкономические прогнозы, включая предсказания ключевой ставки Банка России. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что уже сейчас технологии, такие как голосовой помощник «Алиса», могут помогать в анализе сложных вопросов, и уверенность в том, что ИИ сможет добавить ценность к подобным прогнозам, растет.
Тем не менее, Масюк признал, что на данный момент технологии еще не достигли необходимого уровня. В свою очередь, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина подтвердила, что Банк России активно использует возможности ИИ, однако подчеркнула, что принятие решений по ключевой ставке требует профессионального суждения и не может полностью полагаться на искусственный интеллект.
Ключевая ставка Центрального Банка (ЦБ) — это процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам и принимает их депозиты. Она служит основным инструментом денежно-кредитной политики и оказывает влияние на стоимость денег в экономике, а также на процентные ставки по кредитам и депозитам для населения.
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