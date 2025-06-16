Искусственный интеллект может предсказывать ключевую ставку Банка России

16 июня 2025, 07:07

Масюк: ИИ в ближайшие несколько лет сможет предсказывать ключевую ставку ЦБ

Фото: iStock/hank5

Руководитель бизнес-группы поиска «‎Яндекса» Дмитрий Масюк выразил мнение, что искусственный интеллект в ближайшие несколько лет сможет делать макроэкономические прогнозы, включая предсказания ключевой ставки Банка России. Об этом пишет РИА Новости.