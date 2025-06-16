В ГД объявили о жестких изменениях в сфере ЖКХ с 1 сентября
Депутат Кошелев: с 1 сентября требования к концессионерам в сфере ЖКХ ужесточат
С 1 сентября в России вводятся более строгие требования к концессионерам, управляющим объектами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с корреспондентом РИА Новости.
По словам депутата, ключевым нововведением станет обязанность концессионеров разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ. Это позволит контролировать не только плановые показатели надежности и качества услуг, но и общий экономический эффект от соглашений.
«Концессионеры теперь не смогут просто использовать чужое имущество за счёт тарифной составляющей, не вкладывая ни копейки. Мы ушли от ситуации, когда концессионеры берут за бесценок в аренду газовые и электросети, миллиардами собирают оплату, но забывают про свои обязательства», — пояснил Кошелев.
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Также вводятся четкие критерии подтверждения квалификации концессионеров, включая опыт эксплуатации объектов ЖКХ и успешную реализацию инвестиционных программ.
Установлен и порядок передачи концессионерам бесхозяйных сетей, при котором оформление права собственности и постановка на учет будут осуществляться за их счет, а не за счет бюджета.
Также с 1 сентября для концессионеров вводится правило внесения задатка или банковской гарантии в процентном отношении от общей суммы инвестиционного проекта. В случае отзыва заявки эти средства возвращаться не будут.