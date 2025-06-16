В ГД объявили о жестких изменениях в сфере ЖКХ с 1 сентября

16 июня 2025, 05:12

Депутат Кошелев: с 1 сентября требования к концессионерам в сфере ЖКХ ужесточат

Фото: iStock/Evgeniya Pavlova

С 1 сентября в России вводятся более строгие требования к концессионерам, управляющим объектами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с корреспондентом РИА Новости.





По словам депутата, ключевым нововведением станет обязанность концессионеров разрабатывать проекты инвестиционных программ модернизации инфраструктуры ЖКХ. Это позволит контролировать не только плановые показатели надежности и качества услуг, но и общий экономический эффект от соглашений.





«Концессионеры теперь не смогут просто использовать чужое имущество за счёт тарифной составляющей, не вкладывая ни копейки. Мы ушли от ситуации, когда концессионеры берут за бесценок в аренду газовые и электросети, миллиардами собирают оплату, но забывают про свои обязательства», — пояснил Кошелев.