Житель Челябинской области выиграл в лотерею сто млн руб
Житель Челябинской области выиграл в лотерею «Мечталлион» сто млн руб
Сто миллионов рублей в лотерею «Мечталлион» выиграл житель Челябинской области, пишет РИА Новости в воскресенье, 15 июня. Уточняется, что розыгрыш от бренда «Национальная лотерея» посвящен Дню России.
«Счастливчик выиграл суперприз – 100 миллионов рублей — в тираже №143 по случаю Дня России, а еще два участника стали обладателями билетов, которые принесли им по 1 миллиону рублей», — сказано в материале.В пресс-службе бренда уточнили, что выигрышный билет победитель приобрел в Челябинской области. Участники, получившие по миллиону, приобрели билеты в Свердловской и Орловской областях. Количество выигрышных билетов составило 563 801 на общую сумму выигрышей в 162 534 800 рублей. Розыгрыш организовал Минфин.