«Иссушили банковскую систему донельзя»: Эксперт о прогнозе закрытия ряда банков в России

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В 2024 году число работающих в России банков может сократиться, а их прибыль — снизиться. О возможном исчезновении ряда банковских организаций предупредили аналитики «Эксперт РА».
Так, в ЦБ РФ в феврале отозвал лицензии у двух банков: у «Киви банка», который по величине активов занимал 89-е место в банковской системе РФ, и у банка «Гефест» (336-е место). Президент ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в беседе с «Радио 1» рассказал, стоит ли ожидать зачистку банковского сектора.
Аналитики прогнозируют снижения прибыли сектора в 2024 году на 500 миллиардов с рекордных 3,3 триллиона рублей. Тосунян отметил, что монополисты замкнули всю прибыль на себе и разрыв между банками достаточно большое.
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«То, что в прошлом году ни у одного банка не была отозвана лицензия, вот это можно брать в качестве ориентира. Я надеюсь, у Центрального банка есть понимание того, что уже и так иссушили банковскую систему донельзя. В то же время, естественно, абсолютно исключать отказ от отзыва о лицензии невозможно, но, с другой стороны, эта практика уже должна быть сведена к минимуму, и 15 банков при всего 300 банках, оставшихся на рынке, это уже большая цифра. Я надеюсь, что она не реализуется», — прокомментировал эксперт.
«И даже если она (прибыль - прим.ред) будет сохранена как высокая прибыль, но при этом при монополизированном рынке, это не решение проблемы. Важно, чтобы сама система была диверсифицирована и многослойна, чтобы не убирали опять же в угоду монополистам как можно больше небольших банков, чтобы монополистам легче было навязывать свою процентную ставку, свои комиссии и так далее», — подытожил президент АРБ.
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Алина Юрчак