В Подмосковье запускают новое кондитерское производство

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Новую площадку по производству кондитерских изделий ввели в эксплуатацию в городском округе Волоколамск, здесь будет выпускать продукцию компания «Хлебпром», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
«Предприятие начало работу ещё в 1982 году в Челябинске, а сегодня расширило свое производство и приобрело завод на северо-западе Подмосковья», — отметил глава регионального Минсельхозпрода Владислав Мурашов.Он добавил, что компания создаст в Подмосковье более 400 рабочих мест.
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