В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

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Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о доплате к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума по стране за стаж от 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст инициативы, которая направлена для заключения в правительство.
Авторы проекта считают, что россияне, внесшие столь значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны имеют право на то, чтобы «обеспечить себе достойную жизнь». Повышенная пенсия сделает их жизнь более комфортной и качественной, отмечают депутаты.
В пояснительной записке уточняется, что величина прожиточного минимума для пенсионеров в целом по стране на 2024 год установлена в размере 13 290 руб. То есть, двукратная величина составит в текущем году более 26 тыс. руб.
В октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что неработающих россиян, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера, в стране нет. На сегодняшний день в РФ предусмотрена доплата неработающим пенсионерам до этого уровня. Эти доплаты получают 6,3 млн пенсионеров.
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В пояснительной записке уточняется, что величина прожиточного минимума для пенсионеров в целом по стране на 2024 год установлена в размере 13 290 руб. То есть, двукратная величина составит в текущем году более 26 тыс. руб.
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Ювелина Бернст