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В Думе предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет

04 марта 2024, 06:22
Фото: iStock/ Olga Shumitskaya

Фото: iStock/ Olga Shumitskaya

Группа депутатов от ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким разработала законопроект о доплате к пенсии до двукратной величины прожиточного минимума по стране за стаж от 30 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст инициативы, которая направлена для заключения в правительство.
Авторы проекта считают, что россияне, внесшие столь значительный трудовой вклад в социальное и экономическое развитие страны имеют право на то, чтобы «обеспечить себе достойную жизнь». Повышенная пенсия сделает их жизнь более комфортной и качественной, отмечают депутаты.

В пояснительной записке уточняется, что величина прожиточного минимума для пенсионеров в целом по стране на 2024 год установлена в размере 13 290 руб. То есть, двукратная величина составит в текущем году более 26 тыс. руб.


В октябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что неработающих россиян, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера, в стране нет. На сегодняшний день в РФ предусмотрена доплата неработающим пенсионерам до этого уровня. Эти доплаты получают 6,3 млн пенсионеров.

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«Эксперт РА»: в 2024 году в России могут прекратить работу 15 банков
04 марта 2024, 05:53

Фото: iStock/ ultramarine5

В 2024 году для российских банков перестанут действовать факторы, которые поддерживали их высокую прибыль в прошлом, считают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». Они допускают сокращение рынка на 15 игроков, пишет РБК.
По прогнозам «Эксперт РА», банки в текущем году не смогут обновить рекорд по чистой прибыли и заработают около 2,8 трлн руб. То есть финансовый результат сократится на 13% (с 3,3 трлн руб.) по сравнению с 2023 годом, который стал успешным для сектора. Такой спад аналитики охарактеризовали как период «после золотой лихорадки».

Специалисты прогнозируют в этом году снижение процентных и комиссионных доходов банков, особенно в розничном сегменте, из-за более жесткого регулирования со стороны ЦБ, спад выдач кредитов на жилье на 10–20% в годовом отношении, вероятность роста отчислений в резервы на фоне «постепенного вызревания» кредитов, выданных в 2023 году.

В новых условиях, по прогнозу «Эксперт РА», примерно 15 банков могут уйти с рынка. Около половины из них — в результате отзывов лицензий. Остальные в результате добровольной сдачи лицензий, плановой реорганизации или сделки M&A.

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Госдолг Украины на душу населения с 2014 года вырос в четыре раза
04 марта 2024, 04:32

Фото: iStock/ alfexe

Государственный долг Украины на одного жителя страны за последние девять лет вырос в четыре раза — до $5,5 тыс., подсчитали РИА Новости, основываясь на данных украинского Минфина.
Известно, что с 2014 года госдолг страны увеличился в 2,4 раза, а за последние два года — в 1,5 раза, до $145,3 млрд.

Основной рост произошел во внешней задолженности. Девять лет назад она была на отметке $31 млрд, два года назад— $64 млрд, а по итогам прошлого года достигла почти $95 млрд.

Таким образом, в 2014 году долг страны на одного украинца составлял $1,4 тыс., в 2021 году — $2,4 тыс., а в текущем году — $5,5 тыс.

В конце февраля евродепутаты одобрили создание очередного фонда помощи Киеву объемом в €50 млрд. Эти средства предполагается выделять Украине до 2027 года. При этом €33 млрд из них, или $35,8 млрд (по среднему курсу в 2024 году), — в виде кредитов. С учетом этого госдолг на одного украинца рискует увеличиться в ближайшие годы по меньшей мере до $6,9 тыс.

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#минфин
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Кризис в Красном море ведет к росту цен на продовольствие в мире
ФАО: Кризис в Красном море ведет к росту цен на продовольствие в мире
04 марта 2024, 02:47

Фото: iStock/ DINphotogallery

Кризис, вызванный блокировкой движением хуситов «Ансар Аллах» Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря, оказал негативное влияние на мировую торговлю продовольствием и ведет к его подорожанию, сообщил ТАСС директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.
По его сведениям, стоимость фрахта судов, идущих по этому маршруту, подскочила почти в четыре раза, а грузоперевозки упали на треть. Крупнейшие мировые морские перевозчики «отказались доставлять товар через Красное море», что привело к нарушению устоявшихся логистических цепочек. В результате грузы доставляются обходными путями. В частности, суда, курсирующие между Азией и Европой теперь следуют вокруг мыса Доброй Надежды, что на 8 тыс. км длиннее и на 10-14 дней дольше традиционного маршрута при увеличении расходов на дополнительное горючее в среднем на 15%.

Все это приводит к удорожанию продукции, продовольственной инфляции и сокращению доступности товаров для конечного потребителя, констатировал Кобяков.

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#перевозки
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Названы регионы – лидеры по уровню безработицы
РИА Новости составили рейтинг регионов по уровню безработицы
04 марта 2024, 00:52

Фото: iStock/ Antonio_Diaz

Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ стали лидерами среди российских регионов по уровню безработицы по итогам четвертого квартала 2023 года, замкнули список Ингушетия и Дагестан, свидетельствует исследование РИА Новости.
В лидирующую группу с уровнем безработицы меньше 2% также вошли Санкт-Петербург, Хакасия, Москва, Красноярский и Хабаровский края, Нижегородская, Новгородская область, Оренбургская, Калужская, Самарская и Амурская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.

Наиболее сложная ситуация с трудоустройством остается в республиках Северного Кавказа.

Эксперты отмечают, что в России наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня безработицы. А главной проблемой в экономике страны все чаще называют не безработицу, а дефицит кадров. В рейтинге стран Европы по уровню безработицы Россия занимает четвертую строчку.

По сведениям Росстата, в декабре 2023 года у женщин на поиск работы уходило в среднем 5,6 месяца, а у мужчин — 5,3 месяца.

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В Швейцарии на референдуме приняли 13-ю пенсию
03 марта 2024, 23:01

Фото: iStock/ william87

В Швейцарии прошли референдумы по двум законопроектам — о введении 13-й пенсии и о повышении пенсионного возраста с 65 до 66 лет. Первый был принят, второй — отклонен, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.
Предварительные результаты таковы. Явка на голосование по 13-й пенсии составила 58,34%. За инициативу выступили 58,24% избирателей, против — 41,76%. Проект о повышении пенсионного возраста поддержали 25,28% граждан, против оказались — 74,72%. Участие в голосовании приняли 58,1% избирателей.

Ежемесячная пенсия в Швейцарии составляет €2550. Исходя из принятого законопроекта, 13-я пенсия будет выплачиваться жителям страны каждый год. В швейцарском правительстве опасаются, что это обойдется госбюджету «слишком дорого». Что касается пенсионного возраста, то последний раз он был поднят там в 2022 году для женщин — с 64 до 65 лет.

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Новак: Россия сократит добычу нефти во втором квартале 2024 года
03 марта 2024, 19:47

Фото: iStock/zhengzaishuru

В целях стабилизации мирового рынка нефти Россия принимает решение о дополнительном добровольном сокращении добычи и экспорта нефти во втором квартале 2024 года. Такое заявление сделал 3 марта вице-премьер Александр Новак.
По его словам, совокупное сокращение составит 471 тысячу баррелей в сутки. Это дополнение к ранее объявленному в апреле 2023 года добровольному сокращению на 500 тыс. баррелей в сутки, которое продлится до конца декабря 2024 года.

Объём сокращения будет постепенно увеличиваться в течение квартала:в апреле 350 тысяч баррелей добычи и 121 тысяча баррелей экспорта, в мае — 400 тысяч баррелей добычи и 71 тысяча баррелей экспорта, а в июне 471 тысяча баррелей добычи.

Основной причиной сокращения добычи и экспорта нефти является стремление России поддержать стабильность на мировом рынке. Это решение направлено на сбалансирование спроса и предложения, что позволит избежать резких колебаний цен на нефть. Добровольное сокращение добычи нефти Россией может создать определенное напряжение на мировом рынке, особенно в краткосрочной перспективе. Однако влияние в перспективе будет зависеть от ряда факторов, таких как восстановление спроса на нефть со стороны Китая и реакция производителей нефти из других стран.

Ранее сообщалось, что с 1 марта Болгария перестанет импортировать российскую нефть. Таким образом, София раньше срока отказалась от действующего для нее до конца текущего года освобождения от запрета на ввоз данного энергоресурса из России.

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Турецкие бизнесмены объявляют войну санкциям США
03 марта 2024, 13:49

Фото: iStock/9parusnikov

Газета Aydnlk сообщила, что турецкие бизнесмены готовятся подать в суд на американских чиновников, угрожавших им санкциями за торговлю с Россией.
Эта угроза является частью более широкой политики США по оказанию давления на страны, сотрудничающие с Россией в свете конфликта на Украине. По информации газеты, турецкие предприниматели обвиняют американских дипломатов в Анкаре и Стамбуле в запугивании турецких компаний с целью прекращения торговых отношений с Россией. В ответ турецкие бизнесмены заявили, что не будут мириться с подобным вмешательством и готовят судебные иски.

Предприниматели также планируют подавать в суд на банки, которые блокируют денежные переводы и передают информацию о компаниях в США. Они рассматривают такие действия как «настоящий шпионаж» и утверждают, что некоторые сотрудники этих учреждений были завербованы на Западе.

Турция не присоединилась к санкциям Запада против России, поскольку они не были введены ООН. В связи с этим турецкие бизнесмены считают, что давление со стороны США не имеет правовой основы.

Таким образом,Турция пытается защитить свою экономическую независимость от внешнего вмешательства. Судебные иски против американских чиновников демонстрируют готовность турецких деловых кругов противостоять давлению, направленному на ограничение их торговых отношений с Россией.

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#предприниматели
#турция
#суд
#торговля
#санкции
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В Госдуме остались довольны отечественым автомобилем Lada Vesta
03 марта 2024, 10:53

Фото: официальный сайт LADA

Член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачёв заявил РИА Новости, что автомобиль Lada Vesta, предоставленный депутатам для работы в округах, успешно выдержал испытания зимним сезоном.
Депутат отметил достойную проходимость машины во время поездок по заснеженным дорогам Подмосковья, в том числе в отдалённые деревни с неудовлетворительным дорожным покрытием.

Кроме того, он подчеркнул удобство Lada Vesta для пассажиров. По его словам, не было выявлено никаких существенных недостатков.

Толмачёв также отметил важность разнообразия и качества отечественных автомобилей. Он считает, что необходимо производить широкий спектр моделей и классов, чтобы удовлетворить потребности населения. По его мнению, это поддержит отечественную промышленность и предоставит гражданам доступные и комфортные автомобили российского производства.

В сентябре 2022 года Совет Думы принял решение о переходе на использование исключительно отечественных автомобилей депутатами. В рамках этого решения 33 автомобилями Lada Vesta пополнили автопарк Госдумы. В перспективе к ним присоединятся машины марок Москвич, Lada и Aurus. Председатель Госдумы Вячеслав Володин использует в служебных целях автомобиль Aurus, а личным транспортом для него служит Москвич-3.

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#депутат
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Мощности Китая по переработке нефти выросли до рекордных 936 млн тонн
03 марта 2024, 06:33

Фото: iStock/ PhonlamaiPhoto

Мощности по переработке нефти в Китае в 2023 году выросли до рекордных 936 млн за тонну, заняв первое место в мире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию.
Добыча сырой нефти в прошлом году достигла 200 млн тонн. Потребление нефти в КНР за этот период составило порядка 756 млн тонн.

Также сообщается, что стране понадобилось 399 млн тонн минеральных масел, что на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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