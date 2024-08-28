IT-фирма планирует обанкротить строительную компанию Минобороны

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
IT-компания «Софтлайн» планирует обанкротить принадлежащую Минобороны строительную фирму АО «Главное управление обустройства войск». Компания намерена обратиться с заявлением в арбитражный суд, говорится в сообщении фирмы.
АО «ГУОВ» проводит реконструкцию и строительство объектов для нужд Минобороны. По данным РБК, за последние 7 лет ГУОВ пытались обанкротить более 200 раз. Сейчас предприятие реорганизуют для присоединения к нему других юридических лиц.
«Софтлайн» занимается цифровой трансформацией бизнеса, куда входит кибербезопасность, облачные хранилища и консалтинг. Компания была подрядчиком ГУОВ в 2017 году – поставляла Windows, Microsoft SQL Server и Microsoft Exchange Server.
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