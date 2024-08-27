В Госдуме предложили удвоить МРОТ с 2025 года

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Депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда равен 19 242 руб. в месяц. По мнению авторов законопроекта, низкий уровень МРОТ приводит к значительному разделению доходов, а также не стимулирует работодателей вводить справедливые системы оплаты труда, что, в свою очередь, способствует сдерживанию роста производительности и ВВП государства.
Уточняется, что сотрудника, который получает зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя считать работающим бедным, однако выжить на предоставляемую сумму можно только с помощью кредитов. Предлагаемое увеличение МРОТ в следующем году составит 10 758 руб. по сравнению с уровнем этого года.
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