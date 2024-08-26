Общественник Пищальников объяснил резкий рост доходов россиян

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Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников заявил, что доходы групп россиян резко выросли благодаря в том числе дефициту трудовых ресурсов.
«В моменте рост доходов идёт у всех групп населения – это связано с дефицитом трудовых ресурсов. В последние 15 лет выбытие трудоспособного населения в экономике составляло от 900 до 300 тыс. человек в месяц. У богатых людей растут доходы, потому что нет ни одной причины сегодня, чтобы забирать деньги из банка и инвестировать в реальный сектор экономики. Идет явный перекос денег из промышленного сектора в банковский», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Пищальников.
При этом он спрогнозировал провал в доходах населения в будущем.
Ранее директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая заявляла, что доходы россиян увеличатся на 3-5% в течение 2024-2025 годов из-за дефицита кадров.
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