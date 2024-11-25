Италия стала основным торговым партнёром России в странах Евросоюза в сентябре

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В сентябре 2024 года Италия стала основным торговым партнёром России среди стран Европейского союза. Она обогнала Германию, которая лидировала в списке в течение шести месяцев, передало агентство РИА Новости.
Торговля Российской Федерации с Италией выросла на четверть — до 768 миллионов евро. Южноевропейская страна нарастила ввоз продукции из России на треть — до 427,1 миллиона евро. Одновременно с тем государство увеличило продажи своей продукции в Российской Федерации на 17% — до 340,9 миллиона евро.
Товарооборот с Германией составил 720 миллионов евро, а с Францией — 469 миллионов.
В топ-5 торговых партнеров России в сентябре ещё вошли Венгрия (451 миллион евро) и Нидерланды (437 миллионов). Самый большой рост в данной сфере показала Бельгия, которая нарастила обмен товарами с Российской Федерацией на 60 процентов, до 419 миллионов.
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Товарооборот с Германией составил 720 миллионов евро, а с Францией — 469 миллионов.
В топ-5 торговых партнеров России в сентябре ещё вошли Венгрия (451 миллион евро) и Нидерланды (437 миллионов). Самый большой рост в данной сфере показала Бельгия, которая нарастила обмен товарами с Российской Федерацией на 60 процентов, до 419 миллионов.
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Ольга Енгалычева