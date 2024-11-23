В Молдавии обвинили Запад в прекращении денежных переводов из России

Финансист из Майами Стивен Линч обратился к правительству США с просьбой разрешить ему участвовать в торгах по повреждённому российскому газопроводу «Северный поток-2». Это произойдёт в том случае, если он будет выставлен на аукцион в рамках швейцарской процедуры банкротства.