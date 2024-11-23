В Молдавии обвинили Запад в прекращении денежных переводов из России

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Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что правительство республики ищет возможность возобновить денежные переводы из России, что затронуло сотни тысяч трудовых мигрантов. ExclusivTV сообщило, что политики обвинили США и другие западные страны в применении санкций в связи с этими запретами.
«Вот говорят, что мы запретили денежные переводы из России. Не правительство их прекратило, эти компании подпали под международные санкции, в том числе США. Мы это объясняли, но почему-то никто этого не слышит», – подчеркнул Речан.
По его словам, правительство «ищет возможности для того, чтобы наши граждане, находящиеся в России, могли отправлять деньги в Молдову».
Ранее бывший заместитель министра промышленности и торговли Молдовы, доктор экономических наук Михаил Пойсик заявил, что санкции, введенные США в отношении Газпромбанка, поставили Молдову в ситуацию, когда она не сможет платить за поставки газа и останется без значительных энергоресурсов на пороге зимы.
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Александр Климов