Итало-российская торговая палата приостановила оплату продукции рублями

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Итало-российская торговая палата (ИРТП) приостановила работу системы, которая позволяла компаниям из России покупать итальянскую продукцию за рубли. Об этом глава палаты Фердинандо Пелаццо сообщил РИА Новости.
Он подчеркнул, что данная тема активно применялась при торговле. Однако в один момент итальянский Комитет финансовой безопасности призвал отказаться от этой системы.
По его словам, в комитете опасаются, что разработанный ИРТП механизм способствует в обходе санкционных ограничений. Пелаццо назвал такое заявление ведомства странным, учитывая, что торговая палата подконтрольна правительствам обоих государств.
В заключение он добавил, что палате пришлось притормозить эту схему, но в настоящий момент юристы изучают содержание 13-го пакета антироссийских санкций, чтобы принять окончательное решение по данному вопросу.
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По его словам, в комитете опасаются, что разработанный ИРТП механизм способствует в обходе санкционных ограничений. Пелаццо назвал такое заявление ведомства странным, учитывая, что торговая палата подконтрольна правительствам обоих государств.
В заключение он добавил, что палате пришлось притормозить эту схему, но в настоящий момент юристы изучают содержание 13-го пакета антироссийских санкций, чтобы принять окончательное решение по данному вопросу.
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Анастасия Чинкова