Италия выступила против отправки военных НАТО на Украину

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Франция с Польшей не могут говорить от имени НАТО, когда рассуждают об отправке военных на территорию Украины. Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, приводит его слова La Stampa.
Министр уверен, что появление на Украине военных НАТО перекроет все пути к урегулированию конфликта дипломатическим путем. Он также отметил, что это приведет к неминуемой эскалации кризиса.
Крозетто призвал думать о том, как установить мир путем переговоров, а не через отправку вооруженных сил.
Напомним, Франция намеревалась создать альянс стран, которые будут готовы отправить своих военных на Украину для участия в боевых действиях.
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Крозетто призвал думать о том, как установить мир путем переговоров, а не через отправку вооруженных сил.
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Анастасия Хохлова