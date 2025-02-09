Из банка Англии изъяли 8 тыс золотых слитков из-за угроз Трампа о торговой войне

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Из Английского банка за последние месяцы было изъято восемь тысяч золотых слитков на фоне угроз президента США Дональда Трампа о торговой войне. Об этом пишет The Telegraph.
В газете отмечают, что изъятие слитков стартовало с конца прошлого года. По данным компании Threadneedle Street, в общей сложности было вывезено около 2% от общего запаса. Данная мера связана с опасениями на фоне опасений последствий торговой войны, которой угрожает Трамп.
Заместитель управляющего банком сэр Дэйв Рамсден поделился тем, что финансовое учреждение было завалено запросами после увеличения стоимости золота на фьючерсном рынке в Нью-Йорке. К тому же цена стала выше наличного золота в Лондоне. Из-за этого ожидание получения слитков увеличилось с нескольких дней до недель. Данный факт обоснован желанием трейдеров воспользоваться разницей в цене.
К тому же у инвесторов имеются переживания по поводу возможного введения тарифов на слитки в рамках торговой войны. При этом банк пообещал выполнить все запросы и предупредил, что проблема вывоза слитков и пересечение границ неизбежно приведут к задержкам.
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Заместитель управляющего банком сэр Дэйв Рамсден поделился тем, что финансовое учреждение было завалено запросами после увеличения стоимости золота на фьючерсном рынке в Нью-Йорке. К тому же цена стала выше наличного золота в Лондоне. Из-за этого ожидание получения слитков увеличилось с нескольких дней до недель. Данный факт обоснован желанием трейдеров воспользоваться разницей в цене.
К тому же у инвесторов имеются переживания по поводу возможного введения тарифов на слитки в рамках торговой войны. При этом банк пообещал выполнить все запросы и предупредил, что проблема вывоза слитков и пересечение границ неизбежно приведут к задержкам.
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Иван Мусатов