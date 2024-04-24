Из Дубны в Бангладеш поставят оборудование для АЭС

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Дубненский завод «Тензор» выпустил системы контроля и управления противопожарной защитой для строящейся в Бангладеш атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Поставить оборудование предприятие должно в феврале 2025 года. После этого первый и второй энергоблоки атомной станции «Руппур» смогут перейти на этап ввода в эксплуатацию и испытаний.
По данным министерства, сумма контракта составила 421 млн рублей.
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«Учитывая большой объём и сжатые сроки работ, коллектив приборного завода приступил к выполнению заказа одновременно с подписанием договора. У нас накоплен большой опыт, налажены цепочки по закупке материалов. В кадровый состав влились новые сотрудники. Всё это позволяет утверждать, что мы выполним свои обязательства качественно и без задержек», – заявил заместитель коммерческого директора ПАО «Тензор» Дмитрий Золин
По данным министерства, сумма контракта составила 421 млн рублей.
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Лора Луганская