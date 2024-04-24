Предпринимателей Подмосковья приглашают принять участие в бизнес-миссии в Монголии

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Многоотраслевая бизнес-миссия будет проводиться в столице Монголии городе Улан-Батор с 28 по 30 мая, для участия в ней Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Московской области приглашает подмосковные компании, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Приглашаются представители малого и среднего предпринимательства, которые планируют экспортировать свои товары в Монголию. В ходе бизнес-миссии они смогут презентовать свою продукцию потенциальным покупателям и принять участие в деловых встречах», — отмечается в сообщении.Для участников бизнес-миссии фонд арендует площади для делового мероприятия, подберёт потенциальных клиентов и обеспечит техническое сопровождение переговоров. Компаниям нужно будет оплатить только командировочные и транспортные расходы.
Заявки на участие в бизнес-миссии принимаются до 13 мая онлайн — по ссылке.
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