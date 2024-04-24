Компании из Подмосковья представили свою продукцию в Китае

В Подмосковье начали принимать заявки на получение социальной ипотеки для молодых учёных и специалистов, а также молодых уникальных специалистов организаций оборонно-промышленного комплекса. В 2024 году будут отобраны 60 получателей поддержки, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.