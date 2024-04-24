Компании из Подмосковья представили свою продукцию в Китае

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Три компании из Московской области представили свою продукцию на 36-й Международной выставке индустрии переработки пластмасс и каучуков Chinaplas 2024 в Шанхае, сообщает пресс-служба подмосковного Мининвеста.
«На стенде Московской области на выставке была представлена продукция компании «Никатор» из городского округа Серпухов, выпускающей гранулы для производства изделий из пластика, фирмы «ПолимерКомпани» из городского округа Щёлково, производящей высококачественные листовые полимеры, а также компании «ТПК «Зедекс» из Щёлкова, производящей различные композитные материалы и полимеры», — отмечается в сообщении.Chinaplas является крупнейшей отраслевой выставкой пластмассовой и резинотехнической промышленности в Азии. Она проводится каждый год. Подмосковные компании стали её участниками благодаря поддержке Фонда внешнеэкономической деятельности (ВЭД) Московской области.
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