В Долгопрудном планируют построить отель для школьников и студентов

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
В этом году в Долгопрудном начнут строить отель для школьников и студентов за 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Уже в 2024 году начнется строительство ервой очереди комплекса «Физтех-лэнд»,в котором смогут жить школьники и студенты МФТИ и Физтех-лицея им. П. Л. Капицы,
Стоит отметить, что парк станет экспериментальным центром, который будет включать в себя лектории, амфитеатр, веревочный парк, мастерские и полигон для тестирования разработок в робототехнике и беспилотных аппаратов.
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«Проект, инвестиции в который составят более 1,5 млрд рублей, будет реализован в две очереди. Приступить к строительству первой очереди компания планирует в начале III квартала 2024 года. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию гостиничного комплекса намечен на IVквартал 2026 года. Сразу после этого компания приступит к реализации второй очереди — строительству тематического парка «Физтех-Лэнд». Весь проект будет реализован в течение 6 лет. Для жителей Долгопрудного на территории комплекса будет создано не менее 40 рабочих мест», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева