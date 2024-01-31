На новом заводе по строительству контейнеров в Электростали появится более 60 рабочих мест

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Завод по созданию контейнеров и кузовов строит в городском округе Электросталь ГК «Торг-Комс», на новом производстве будет открыто более 60 вакансий. Сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Под строительство завода компания купила два гектара земли. Инвестиции в проект составят 250 млн рублей. С запуском завода в округе появится дополнительно более 60 рабочих мест», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.Новый завод планируется открыть уже в мае текущего года. Там будут функционировать три производственные линии — по созданию контейнеров с открытым верхом, контейнеров под мультилифт и кузовов для спецтехники.
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