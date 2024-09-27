Из-за снижения урожая стоимость сельхозпродукции может подорожать на 10%

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«Русагротранс» проинформировал, что сбор зерна в России по итогам 2024 года уменьшится до 124,2 млн тонн. Из-за этого поднимутся цены на сельхозпродукцию до 10%. Об этом сообщил агроэксперт Игорь Абакумов.
«Поставщики предметов питания уже информировали торговые предприятия о том, что в скором времени произойдёт рост цен примерно на 5-10%, не исключив, что повышение может быть и ещё выше указанного. Кроме того, эксперт сразу же предупредил, что на данный момент всё больше увеличиваются траты на перевозку, электрическую энергию, газовые ресурсы и дизельное топливо», — рассказал Абакумов в беседе с Pravda.ru.
Он напомнил, что из-за заморозков в конце весны и последующей засухи в России пострадал сбор пшеницы. Однако, по словам эксперта, паниковать не стоит, так как количество урожая уменьшилось не существенно.
Абакумов добавил, что повышения стоимости других продуктов ожидать не стоит. Но он предупредил о повышении цен на молочную продукцию и яйца. Хлеб дорожать не будет, заключил эксперт.
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