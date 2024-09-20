В Госдуме предложили ввести дополнительную выплату для пенсионеров

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, представляющий фракцию ЛДПР, предложил ввести ежегодную выплату 13-й пенсии для пенсионеров России.
Законопроект будет внесен в Госдуму до конца текущего года.
На данный момент документ находится на стадии доработки. Причиной предложения стали растущие темпы инфляции в России, которые продолжаются уже второй год.
Чернышов отметил, что такой шаг необходим для поддержки наиболее уязвимых слоев населения, чьи доходы не успевают за ростом цен. По словам вице-спикера, в законопроекте будет предусмотрена равная выплата для всех пенсионеров.
Ранее сообщалось, что власти Подмосковья увеличат ежемесячные доплаты одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Соответствующий законопроект в ходе 91-го заседания приняла Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
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«Инициатива о введении 13-й пенсии становится все более актуальной, и я планирую повторно внести ее до конца года», – сообщил Чернышов в беседе с РИА Новости.
На данный момент документ находится на стадии доработки. Причиной предложения стали растущие темпы инфляции в России, которые продолжаются уже второй год.
Чернышов отметил, что такой шаг необходим для поддержки наиболее уязвимых слоев населения, чьи доходы не успевают за ростом цен. По словам вице-спикера, в законопроекте будет предусмотрена равная выплата для всех пенсионеров.
Ранее сообщалось, что власти Подмосковья увеличат ежемесячные доплаты одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Соответствующий законопроект в ходе 91-го заседания приняла Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
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Елена Перлова