Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Госдуме предложили ввести дополнительную выплату для пенсионеров

В Госдуме предложили ввести дополнительную выплату для пенсионеров

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию из-за инфляции
20 сентября 2024, 02:55
Фото: istock/Denis Vostrikov

Фото: istock/Denis Vostrikov

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, представляющий фракцию ЛДПР, предложил ввести ежегодную выплату 13-й пенсии для пенсионеров России.
Законопроект будет внесен в Госдуму до конца текущего года.

«Инициатива о введении 13-й пенсии становится все более актуальной, и я планирую повторно внести ее до конца года», – сообщил Чернышов в беседе с РИА Новости.


На данный момент документ находится на стадии доработки. Причиной предложения стали растущие темпы инфляции в России, которые продолжаются уже второй год.

Чернышов отметил, что такой шаг необходим для поддержки наиболее уязвимых слоев населения, чьи доходы не успевают за ростом цен. По словам вице-спикера, в законопроекте будет предусмотрена равная выплата для всех пенсионеров.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья увеличат ежемесячные доплаты одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Соответствующий законопроект в ходе 91-го заседания приняла Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Читайте также:

Таксистам могут запретить повышать цены

Депутат Бессараб раскрыла, как наладит вопрос миграции в России

Модернизация ЖКХ в Подмосковье коснётся 5,4 млн жителей
#подмосковье
#пенсии
#законопроект
#доплаты
Таксистам могут запретить повышать цены
«Известия»: таксистам хотят запретить повышать цены во время ЧС и плохой погоды
20 сентября 2024, 02:10

Фото: istock/Yury Karamanenko

Депутаты Госдумы России планируют внести поправки в законодательство, которые запретят таксистам необоснованно повышать цены на свои услуги в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) и природных катаклизмов.
В законопроекте предлагается ограничить возможность резкого увеличения тарифов на такси во время стихийных бедствий, чтобы избежать злоупотреблений на фоне высокого спроса. Об этом сообщает газета «Известия».

В «Яндекс Такси» поддержали необходимость обсуждения этой инициативы, отмечая, что она должна учитывать сохранение доходов водителей, которые работают в экстремальных условиях.

Председатель Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев пояснил, что скачки цен на такси обычно вызваны резким спросом во время ЧС. Депутат ЛДПР Ярослав Нилов также подчеркнул важность предотвращения злоупотреблений в сфере пассажироперевозок.

Ранее сообщалось, что проезд автомобилей по трём железнодорожным переездам, расположенным в Сергиево-Посадском и Орехово-Зуевском округах. Будет ограничен в конце сентября — начале октября из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.

Читайте также:

В Подмосковье время прибытия автобуса стало доступно на сайте Мострансавто

Дорожные службы Люберец выполнили работы по летнему содержанию на 12 дорогах города

Автоэксперт Сажин объяснил увеличение штрафа за отказ остановки по требованию
#подмосковье
#проезд
#такси
#яндекс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: чего не стоит делать, дабы не расстроить Божью Матерь
Православные 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
20 сентября 2024, 00:00

Фото: iStock/Sergei Dolgov

В субботу, 21 сентября 2024 года, православные празднуют большой церковный праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Это одна из 12 дат, посвященных событиям земной жизни Божьей матери и Иисуса Христа. В православии их также называют двунадесятыми. В народе существуют особенные для этого дня молитвы, правила поведения — православные знают, что можно и нельзя делать 21 сентября.
Об особенностях Рождества Пресвятой Богородицы, истории праздника, народных приметах и традициях расскажет «Радио 1».

Рождество Пресвятой Богородицы: история

Согласно церковному учению, рождение Пресвятой Богородицы — будущей матери Иисуса Христа — было особенным и значимым событием, так как она сыграла ключевую роль в осуществлении Божьего замысла по спасению людей. Ветхозаветные пророчества и образы в древней христианской традиции считаются предвестниками ее рождения. Православная традиция видит эти указания, например, в Лестнице Иакова, пророчествах Иезекииля и Книге Притчей.

В Новом Завете почти не упоминается земная жизнь Богородицы, также нет данных о ее рождении или родителях. Основные сведения о событии, которому посвящен праздник, мы находим в апокрифическом Протоевангелии Иакова, написанном во II веке.
Фото: iStock/Campwillowlake

Согласно этому тексту, Иоаким и Анна, набожная пара из Иерусалима, долго не могли иметь детей. Однажды Иоаким ушел в пустыню молиться, а Анна осталась дома и тоже молилась. В это время обоим явился ангел с вестью, что их молитвы услышаны, и что они станут родителями, а о будущем ребенке узнает весь мир.

После этой радостной вести Иоаким и Анна встретились у Золотых ворот Иерусалима.
«И вот Иоаким подошел со своими стадами, и Анна, стоявшая у ворот, увидела Иоакима идущего, и, подбежав, обняла его, и сказала: «Знаю теперь, что Господь благословил меня: будучи вдовою, я теперь не вдова, будучи бесплодною, я теперь зачну». И Иоаким в тот день обрел покой в своем доме», — говорится в Протоевангелие Иакова.
Хотя Протоевангелие Иакова не является каноническим, оно оказало заметное влияние на традиции как в православной, так и в католической церквях.

Рождество Пресвятой Богородицы: традиции

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы со временем оброс множеством поверий, так как раньше в эти дни отмечали Осенины — начало празднований длиной в неделю в честь Осеннего равноденствия.

По некоторым поверьям, на Осенины молодожены угощали родных и близких, приглашали «позыватого» — друга семьи, который давал молодой семье советы и оценивал их быт.
Фото: iStock/Studia72

Согласно преданиям, на Осенины девушки и женщины выходили к воде, чтобы встретить «матушку Осень» с овсяным хлебом. Люди заводили хоровод с песнями, а самая старшая становилась в его центр со свежей буханкой. После хлеб разламывали и кормили им домашних животных.

Важно отметить, что православная церковь осуждает подобные верования, называя их отголосками язычества. Верующие же в эту дату начинали свой день с молитвы и обращений к Божьей матери. После — шли храм, чтобы поставить свечи и вспомнить судьбу Богородицы.

Что можно делать 21 сентября

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Считалось, что на Рождество Пресвятой Богородицы следует отказаться от всех дурных помыслов, ссор и конфликтов. Люди старались быть более добрыми и щедрыми друг к другу, раздавали нуждающимся вещи, кормили голодных и утешали страдающих.

Крестьяне в этот день традиционно благодарили Богородицу за урожай и просили о богатых дарах земли в следующем году. Семьи, у которых не получалось завести детей, также обращались с молитвами к Божьей Матери.

Что нельзя делать 21 сентября

На Рождество Пресвятой Богородицы, как и в любой другой большой церковный праздник, запрещали заниматься тяжелым физическим трудом. Крестьяне отказывались от работ в земле и саду.
Фото: iStock/JohnAlexandr

Также в этот день нельзя ругаться, обманывать и сквернословить, дабы не расстроить Божью Матерь.

На Рождество Богородицы запрещалось употреблять алкоголь и устраивать шумные застолья.

Народные приметы о погоде на 21 сентября

Фото: iStock/KarenHBlack

Раньше на Руси верили, что погода на Рождество Богородицы может многое рассказать о будущих днях:
  • поутру не выпала роса — жди теплую зиму;
  • до обеда стоит густой туман — впереди дождливая осень;
  • солнечно и на небе ни облачка — октябрь будет таким же;
  • небо заволокло серыми тучами — зима будет морозной;
  • много птиц летает низко — зима еще не скоро;
  • паутиной заволокло деревья — ближайшее время будет тепло;
  • везде появляются заячьи норы — зима в этом году придет рано.

Молитва Пресвятой Богородице

Фото: iStock/Sergei Dolgov

Богородицу часто называют защитницей женщин и детей, ей часто молятся бездетные пары, а также просят о женском здоровье.
«О, Пресвятая и Богоизбранная Дево, Владычице наша Богородице, Небеси и земли Царице, на радость и утешение всему от безплодных и безчадных родителей Богом дарованная! Родившися Божиим промышлением, Ты разрешила еси неплодствие рождшия Тя, и ныне неплодное сердце мое плодоностно сотвори предстательством Твоим у Престола Вседержителева, неплодствовати же соделай мя злыми делы, гнелыми словесы и нечистыми помышленьми. О, Всеблаженная, да явлюся чадо Божие, добродетелей благоплодие присно приносящее. Ты утолила еси Пречистым Рождеством Твоим плач праматери нашея Евы, и праведныя родители Твоя избавила еси поношения безчадства, и ныне утоли плач и воздыхания многоболезненныя и грехолюбовныя души моея и избави всех нас поношения злосмрадных дел наших, страстей безчестия и от всякого порабощения вражескаго. Наипаче же даруй нам, Пресвятая Богородице Дево, во всесветлый день Рождества Твоего чистым сердцем разумети и памятовати, с коликою радостию и благодарением неплодная утроба святыя праведныя Анны ношаше Тя, да и мы не точию словесы, но наипаче делы своими выну будем со умилением сердечнем прославляти Тя, вопиюще: Слава пришествию Твоему, Чистая. Слава Рождеству Твоему. Слава девству Твоему, Мати Безневестная. Купно же с Тобою сподоби нас непрестанно славити и величати Всесвятый Плод Твой, Слово воплощенно, во чреве Твоем неопально носимо, Ему же слава подобает, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь», — молитва на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Читайте также:

Луков день 20 сентября: Зачем пересчитывать деньги и почему нельзя давать и брать в долг

Диетолог поделилась основными секретами питания по методу «тарелки»

«Сахар не болит»: Эндокринолог рассказал, как защитить себя от диабета
#деньги
#храм
#церковь
#праздник
#погода
#деревья
#урожай
#здоровье
#сердце
#хлеб
#осень
#зима
#жизнь
#советы
#туман
#родители
#рождество
#традиции
#женщины
#семьи
#небо
#тепло
#дома
#мир
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ученые нашли самое первое место, откуда стал распространяться COVID-19
Cell: первым очагом распространения COVID-19 стал рынок морепродуктов в Ухане
19 сентября 2024, 22:57

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Ученые из США и Европы смогли доказать, что самым первым очагом распространения вируса COVID-19 стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань. Об этом сообщает американский научный журнал Cell. По их данным, специалистам удалось найти общего предка у вирусов с рынка и самого коронавируса.
«Если рынок Хуанань был местом происхождения цепей передачи, которые привели к пандемии COVID-19, общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии <…> Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии», — говорится в научной статье.
По информации ученых, на данном рынке, помимо морепродуктов, продавали также млекопитающих — цивет, бамбуковых крыс и енотовидных собак, многие из которых, как оказалось, тоже были заражены.

Также обращается внимание на то, что большая часть прилавков, где незаконно торговали этими животными, расположена на западе рынка, откуда и начал распространяться вирус.

Читайте также:

Эксперт рассказал о сезонном характере коронавируса

В Москве за неделю выявлено 5769 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек

«Сахар не болит»: Эндокринолог рассказал, как защитить себя от диабета
#вирус
#эксперт
#рынок
#сахар
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковных лесах вновь активизировались клещи
19 сентября 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В лесах Московской области началась вторая фаза активности клещей. Об этом предупредили грибников в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Эти паукообразные впадают в анабиоз лишь при первых заморозках, когда температура опускается ниже пяти градусов. Сентябрь – сезон грибников. И лучше принять меры предосторожности, чтобы не получить опасный укус во время лесной прогулки», – подчеркнул начальник территориального управления Мособлпожспаса №9 Сергей Жукин.
Попадая на тело человека, клещ ищет место для питания и впивается в незащищённый участок кожи.
«Специалисты советуют выбирать для лесных походов свитер с горлом, заправленный в брюки; шапку, кепку или капюшон; плотные манжеты; светлую или однотонную одежду. Брюки должны быть заправлены в сапоги или носки. Нужно обработать одежду специальным спреем, а также осматривать друг друга раз в 15 минут. Дома после прогулки следует проверить одежду и кожу», – отметил Жукин.
Если клещ всё-таки укусило, необходимо аккуратно извлечь членистоногое, не повредив его; посадить в банку и отвезти в лабораторию не позднее трёх дней после укуса. Пострадавшему нужно обратиться к врачу для диагностики, а через две недели сдать кровь на энцефалит и боррелиоз.

Читайте также:

В Павловском Посаде женщина упала с дерева, спасая кошку

Подмосковные спасатели напомнили об опасности лесных пожаров перед сезоном активного сбора грибов

В подмосковном лесу нашли заблудившуюся семейную пару
#мособлпожспас
#спасатели
#грибники
#клещи
#лес
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Регоператор Чеховского кластера за лето отправил на переработку 1,5 тонны «Добрых крышечек»
19 сентября 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Волонтёры городского округа Чехов и соседних городов за лето собрали свыше 1,5 тонн пластиковых крышек. Региональный оператор Чеховского кластера помог в транспортировке вторсырья к перерабатывающему предприятию, сообщили в пресс-службе Минчистоты Московской области.
Суммарная масса собранного материала превысила 6,5 кубометров. Полученные средства направят на покупку инвалидных кресел и вертикализаторов для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья».
«Раздельный сбор и правильная утилизация пластика – это первый и важный шаг в направлении улучшения экологии. Пластик в результате акции получит вторую жизнь, а Подмосковья станет немного чище», – сказал гендиректор «МСК-НТ» Вадим Бамбозов.
Как отметили в ведомстве, в регионе обслуживания Чеховского кластера открыто более 20 пунктов для сбора крышечек. Адреса приёмных пунктов на территории Чехова можно найти на сайте компании.

Читайте также:

Владислав Мурашов обсудил преимущества электронного голосования на портале ГИС ЖКХ

В Московской области будет внедрена система оценки и ранжирования управляющих компаний

В Подмосковье на зиму закупили 76 тыс. тонн противогололёдных материалов
#подмосковье
#московская область
#минчистоты
#вторсырьё
#переработка
#пластик
#экология
#отходы
#оператор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные строители восстанавливают здание Мариупольского техникума 1901 года
19 сентября 2024, 21:55

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Инженеры и строители из Московской области начали масштабную реконструкцию Мариупольского техникума отраслевых технологий, основанного в 1901 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.
Историческое здание сильно пострадало в ходе боевых действий и от длительного запустения. Вернуть его к жизни взялись специалисты Фонда капитального ремонта Московской области.

С 2014 по 2022 годы техникум находился в критическом состоянии. Учебные корпуса были полуразрушены, спортзал уничтожен взрывом, музей сожжён, своды Монье в главном корпусе обгорели. Специалисты сначала провели разминирование территории и разбор завалов, затем демонтировали аварийные участки несущих конструкций.

Реконструкция предусматривает полную замену крыши, окон и дверных конструкций, модернизацию коммуникаций и отопления, восстановление исторического фасада.

На территории техникума создадут современный стадион, площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола, полосу препятствий для начальной военной подготовки и сдачи норм ГТО.
«Мариупольский техникум – важный исторический объект. Мы не просто восстанавливаем здание, а возвращаем городу место, которое снова станет центром профессионального образования. Наши строители делают всё, чтобы сохранить исторический облик объекта и при этом оснастить его современными технологиями», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Сейчас на объекте работают более 100 специалистов – каменщики, сварщики, инженеры и технические специалисты. Три местных завода снабжают строителей материалами и конструкциями для восстановления.

Читайте также:

Строительство крупной кофейной фабрики в Подольске завершат через три года

Строительство проблемного Дома правосудия в Дмитрове завершат в 2025 году

В Старой Купавне построили два дома для переселенцев из аварийного жилья
#строительство
#московская область
#подмосковье
#минжкх мо
#антон велиховский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Фаевской приняли 17 жуковчан
19 сентября 2024, 20:37

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Сотрудники аппарата подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской провели в Жуковском выездной приём граждан. В нём участвовал представитель прокуратуры города, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
17 жителей обратились с вопросами о ЖКХ, об улучшении жилищных условий, оформлению субсидий и материальной помощи. Все обращения зафиксировали, а заявителям дали разъяснения и рекомендации по решению возникших вопросов.
«Нарушение прав – серьёзная проблема, которая требует реагирования со стороны гражданского общества и органов власти. Ко мне и моим сотрудникам жители обращаются по разным вопросам и просят восстановить их права. Все обращения рассматриваются», – рассказала Фаевская.
Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону 7 (498) 602-32-20, написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru или заполнить форму на сайте.

Можно также записаться на дистанционное консультирование на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

Читайте также:

Омбудсмен Фаевская встретилась с жёнами и матерями погибших участников СВО

Представители омбудсмена Подмосковья проверили ход голосования в СИЗО

Омбудсмен Подмосковья Фаевская поздравила учителей и школьников с Днём знаний
#омбудсмен
#права
#правозащита
#приём
#ирина фаевская
#жуковский
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье время прибытия автобуса стало доступно на сайте Мострансавто
19 сентября 2024, 20:23

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На сайте Мострансавто теперь можно узнать фактическое время прибытия автобуса на нужную остановку. Искать его нужно в разделе «Расписание» или через чат-бот в Telegram, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Чтобы узнать время прибытия автобуса, нужно выбрать интересующий маршрут и остановочный пункт. Далее на экране появится информация, через какое время транспорт прибудет на остановку.

Прогноз времени прибытия автобуса также доступен в Telegram через чат-бот Мострансавто. Пассажиру необходимо запустить чат-бот и нажать на кнопку «Прогноз прибытия автобуса», а далее ввести номер маршрута или его название. В режиме реального времени отобразится, когда автобус приедет на интересующую остановку.
«Пока сервис работает в тестовом режиме. Предстоит окончательно отладить его синхронизацию с нашей системой диспетчеризации. Однако первые тесты показывают высокую эффективность», – сказали в Мострансавто.
В министерстве напомнили, что компания обслуживает более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. На линию каждый день выходят порядка 4,7 тыс. автобусов.

Читайте также:

На Савёловском направлении запустили компенсационные автобусы

«Мострансавто» успешно закончило испытания автобуса SAZ LE60

В Подмосковье выполнили план ремонта региональных дорог по нацпроекту
#транспорт
#общественный транспорт
#автобусы
#остановка
#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
#мострансавто
#расписание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Бессараб раскрыла, как наладит вопрос миграции в России
Депутат Бессараб: Надо исполнять те нормы закона, которые уже есть
19 сентября 2024, 19:52

Фото: iStock/Tatjana Meininger

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что для налаживания вопроса миграционной политики нашей страны необходимо исполнять те нормы закона, которые уже имеются в российском законодательстве.
По её словам, в Госдуме уже были приняты все меры по ужесточению выдачи российских паспортов мигрантам.

«Нужно исполнять те нормы закона, которые у нас уже есть, а Госдума предприняла все необходимые меры, чтобы ужесточить ответственность за нарушения как со стороны должностных лиц, непосредственно задействованных в обеспечении правопорядка, так и со стороны работодателей. Выполняя требования, которые уже заложены в законодательстве, можно значительно улучшить обстановку», — отметила в беседе с NEWS.ru Бессараб.

Ранее сообщалось, что в России будет создан реестр иностранцев, пребывающих в стране нелегально, а попавшие в список мигранты не смогут пользоваться рядом государственных услуг.

Читайте также:

МВД: Контроль за экзаменами по русскому языку у мигрантов нелегитимный

МВД: Нелегальные мигранты в РФ не смогут жениться и водить автомобили

«Кто не учит – не пускать»: Медведев призвал изменить подход к детям мигрантов в школах
#госдума
#контроль
#мигранты
#рф
#паспорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате